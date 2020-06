vor 30 Min.

Unfall auf der A7 - Verkehr staut sich

Ein Auto hat sich auf der A7 zwischen dem Dreieck Hittistetten und Illerberg überschlagen. Lange Staus bilden sich.

Ein Auto hat sich auf der A7 am Mittwochmittag überschlagen. Der Fahrer war in Fahrtrichtung Süden auf der A7 unterwegs, der Unfall passierte zwischen dem Dreieck Hittistetten und Illerberg. An dieser Stelle führt die Straße von Illerberg nach Witzighausen unter der A7 hindurch.

Polizei und die Feuerwehr Senden sind im Einsatz. Es gibt offenbar mehrere Verletzte. Der Verkehr staut sich einige Kilometer auf der A7 und der B28 zurück. Autofahrer sollten rechtzeitig - an der Ausfahrt Nersingen oder Senden - von der Autobahn abfahren. (az)

Themen folgen