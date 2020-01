vor 20 Min.

Unfall auf der A8 bei Elchingen: Transporter überschlägt sich

Ein Transporter ist am Dienstag auf der A8 von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist in einem Feld entlang der Autobahn gelandet.

Ein Unfall hat sich am Dienstag am auf der A8 am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ereignet. Drei Menschen sind dabei verletzt worden.

Nach derzeitigen Angaben des Polizeispräsidiums Schwaben Süd/West kam ein Transporter, der auf der A8 in Richtung München unterwegs war, kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem Feld neben der Autobahn. Nach ersten Informationen waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Drei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Weitere Details zum genauen Unfallhergang und der Schadenssumme lesen Sie in Kürze hier. (aat)

