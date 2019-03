11:05 Uhr

Unfall auf der B311 löst lange Staus in Ulm und Neu-Ulm aus

Wegen eines Unfalls am Donnerstagmorgen war die B311 zeitweise komplett gesperrt. Das hatte massive Auswirkungen auf den Verkehr in der Doppelstadt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Kleintransporter vermutlich einen Reifenplatzer, woraufhin das Fahrzeug gegen eine Mauer prallte und quer auf der B311 stehen blieb. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Zufahrt zum Kuhbergring. Der Transporter blockierte nicht nur die Straße, sondern verlor auch Sprit. Um das Unfallauto zu bergen und die Straße zu reinigen, musste die B311 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Folge waren Staus in alle Richtungen. Auch auf der B10 in Neu-Ulm stand der Verkehr still. Ebenso in der Reuttier Straße, wo noch dazu kam, dass eine Ampel außer Betrieb war. Weitere Einzelheiten gibt die Polizei im Laufe des Tages bekannt. (mru)

