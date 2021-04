Unfall bei Holzheim-Neuhausen: Auto prallt gegen Linienbus

In Holzheim kam es zu einem Unfall mit einem Linienbus. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 2000 Euro.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Holzheim-Neuhausen ist ein Auto mit einem Linienbus zusammengeprallt. In dem Bus befanden sich neben dem 39 Jahre alten Fahrer auch drei Fahrgäste. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 64-Jährige gegen 15.35 Uhr mit ihrem Pkw in Holzheim-Neuhausen auf der Ortsstraße in Richtung Norden und wollte nach rechts in die Ulmer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des aus Richtung Holzheim kommenden Linienbusses und prallte beim Abbiegen mit der linken vorderen Fahrzeugecke gegen die linke hintere Seite des Linienbusses. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2000 Euro. (AZ)

