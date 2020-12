11:17 Uhr

Unfall im Neu-Ulmer Industriegebiet: Arbeiter stürzt beim Bohren mehrere Meter tief

In Neu-Ulm ist ein Arbeitsunfall in einem Firmengebäude passiert. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Bei Bohrarbeiten in einem Firmengebäude in der Carl-Zeiss-Straße in Neu-Ulm ist es am Montag gegen 11.05 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Ein 21-jähriger Anlagenmechaniker hatte nach Angaben der Polizei auf einer Leiter in circa drei bis vier Metern Höhe stehend ein Loch in eine Wand gebohrt, als aus bislang unbekanntem Grund ein Fuß der Leiter umknickte und der Mann daraufhin zu Boden stürzte.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Arbeitsunfall dauern noch an. Der 21-Jährige wurde mit einem Schädel-Hirn-Trauma in eine Klinik gebracht. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen