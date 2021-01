vor 31 Min.

Unfall in Holzheim: Ortsdurchfahrt gesperrt - wohl eine Person verletzt

In Holzheim hat sich ein Unfall mit zwei Pkw ereignet. Nach ersten Informationen wurde eine Person leicht verletzt.

In Holzheim (Landkreis Neu-Ulm) hat sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der Steinheimer Straße/Hauptstraße ein Unfall ereignet. Nach ersten Informationen waren daran zwei Pkw beteiligt. Wohl wurde bei dem Unfall nahe des Holzheimer Sportheims die Vorfahrtsregelung missachtet.Eine Person soll sich an der Hand leicht verletzt haben. Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund der Rettungsmaßnahmen gesperrt worden. (az)

Weitere Informationen folgen.

