vor 32 Min.

Unfall in Neu-Ulm: Schulbus und Auto krachen zusammen

In Neu-Ulm hat es einen Unfall mit einem Schulbus gegeben.

Eine Autofahrerin muss warten, fährt dann aber weiter. Es kommt zur Kollision mit einem Schulbus. Der Bus war mit mehreren Schulkindern besetzt.

In Neu-Ulm hat sich am Donnerstagmittag in der Dornierstraße ein Unfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw ereignet. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Pkw-Fahrerin befuhr hierbei die Dornierstraße in Richtung Europastraße. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie hinter einem ordnungsgemäß abgestellten Lkw-Trailer warten. Hinter dem Pkw befand sich der Schulbus, besetzt mit mehreren Schulkindern.

Als der Schulbus den wartenden Pkw bemerkte, ging der Fahrer des Schulbusses nach Angaben der Polizei fälschlicherweise davon aus, dass der Pkw am rechten Fahrbahnrand parken wolle. Der Busfahrer scherte nach links zum Vorbeifahren aus.

In diesem Moment scherte der Pkw ebenfalls zum Vorbeifahren aus. Es kam zur Kollision zwischen dem Schulbus und dem Pkw. Hierdurch entstanden lediglich unfalltypische Streifschäden an den beiden Fahrzeugen.

Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei konnten die Unfallbeteiligten ihre Fahrt fortsetzen. (AZ)

