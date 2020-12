15:25 Uhr

Unfall in Pfaffenhofen: Auto erfasst Kind auf Cityroller

Bruder und Schwester fahren mit ihren Cityrollern in Pfaffenhofen auf die Straße, ohne auf den Verkehr achten. Trotz Vollbremsung kommt es zum Unfall mit einem Auto.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Pfaffenhofen ist ein Kind verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 17.55 Uhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin von der Hermann-Köhl-Straße kommend in die Hauptstraße ein. Nachdem sie zirka 50 Meter auf der Hauptstraße in Richtung Süden unterwegs war, fuhren plötzlich zwei Kinder mit ihren Cityrollern von links auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten.

Das elfjährige Mädchen fuhr voraus und ihr siebenjähriger Bruder folgte ihr in kurzem Abstand. Beide waren dunkel gekleidet. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung den siebenjährigen Jungen.

Glücklicherweise wurde das Kind nicht schwer verletzt. Wegen Schmerzen im Knie wurde der Junge zur Abklärung ins Krankenhaus Weißenhorn gebracht. (az)

