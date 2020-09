08.09.2020

Unfall in Senden: Auto überschlägt sich, Fahrer nur leicht verletzt

An der Kreuzung Königsberger Straße/Berliner Straße kam es zu einem Unfall. Die Polizei vermutet, einer der Fahrer hätte die rote Ampel missachtet.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Königsberger Straße/Berliner Straße in Senden hatten zwei Autofahrer Glück: Nur leicht verletzt wurde der Fahrer eines Audi am Dienstagmittag, als er in einen Unfall verwickelt wurde. Der Mann war gegen halb eins mittags auf der Königsberger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Berliner Straße kam eine Audi-Fahrerin von rechts und wollte ebenfalls stadtauswärts weiterfahren. Einer der beiden Autos habe vermutlich ein Rotlicht missachtet, so die Polizei. Beim Zusammenstoß überschlug sich der dunkle Audi und rutschte etwa zwanzig Meter auf dem Dach.

Der Fahrer des Audis wurde nur leicht verletzt

Der Fahrer verletzte sich an umherfliegenden Glassplittern leicht, konnte aber selbst aus seinem Auto herauskriechen. Das Audi-Cabrio der Unfallgegnerin wurde durch den Zusammenstoß nach rechts auf die Leitplanke geschoben, die rechten Räder oben, die linken Räder unten. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Feuerwehr Senden sicherte die Unfallstelle ab, während die Polizei die Spuren an der Unfallstelle sicherte. An der Absperrung hielten immer wieder Autofahrer an, die mit den Feuerwehrleuten Diskussionen führen wollten, warum sie hier nicht durchfahren dürfen. (wis/heck)

