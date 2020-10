vor 16 Min.

Unfall in Ulm: Verursacher fährt nach Zusammenstoß weiter

Nach einem Unfall in Ulm ermittelt jetzt die Polizei.

An der Kreuzung Münchner Straße/Basteistraße in Ulm hat es gekracht. Der Verursacher des Unfalls kümmert sich aber nicht darum. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach einem Unfall am Montag in Ulm sucht die Polizei jetzt den Verursacher. Dieser sei nach Angaben der Polizei nach einem Zusammenstoß auf der Kreuzung vor der Gänstorbrücke weitergefahren.

Demnach standen kurz vor 18 Uhr ein Fiat und ein Opel in der Basteistraße und warteten an der roten Ampel. Sie wollten nach links in die Münchner Straße abbiegen. Rechts von ihnen stand ein VW-Bus auf der Geradeausspur.

Als die Ampel auf Grün schaltete fuhren die Autos an. Der unbekannte Fahrer des VW wechselte unerwartet verbotswidrig über die durchgezogene Linie nach links.

Unfall in Ulm: Opel-Fahrer muss stark abbremsen

Die 29-jährige Opel-Fahrerin musste, um einem Unfall zu vermeiden, stark bremsen. Der hinter ihr fahrende 62-Jährige mit seinem Fiat konnte nicht mehr rechtzeitig halten und fuhr dem Opel in das Heck.

Der unbekannte Unfallverursacher im VW-Bus kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. An dem Opel und Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unfallverursacher. Der soll mit einem blau-grünen VW-Bus mit Heidenheimer Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm (Telefon 0731/188-1111) zu melden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen