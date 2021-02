vor 1 Min.

Unfall in der Blaubeurer Straße in Ulm: Auto erfasst Radfahrer

Bei einem Unfall in der Blaubeurer Straße in Ulm ist ein 17-Jähriger verletzt worden.

In der Blaubeurer Straße in Ulm stießen ein Auto und ein Radfahrer zusammen. Ein 17-Jähriger wurde dabei verletzt.

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Ulm mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 74-Jährige in der Blaubeurer Straße und bog in die Magirusstraße ab. Dabei übersah die Fahrerin des Golf den 17-Jährigen, der daneben auf einem Radweg fuhr. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um die Verletzungen des Jugendlichen. Am VW entstand geringer Sachschaden. (AZ)

