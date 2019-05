vor 49 Min.

Unfall in der Kletterhalle: Mann wird schwer verletzt

Am Sonntagvormittag kam es in der Neu-Ulmer Kletterhalle zu einem Unfall, bei dem ein 47-jähriger Kletterer verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann am Sonntag in der Kletterhalle auf einer Route des Schwierigkeitsgrads sechs unterwegs und wollte sein Sicherungsseil an einem weiteren Sicherungspunkt einhängen, wozu er jedoch mehr Seil benötigte. Er forderte seinen 41-jährigen Kletterpartner, der die Sicherung übernommen hatte, auf etwas mehr Seil zu geben, was dieser auch tat.

Unfall in der Kletterhalle: Mann muss ins Krankenhaus

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 47-Jährige laut Polizei anschließend zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, hat sich nach erstem Kenntnisstand eine Prellung am Rücken zugezogen.

Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen werden von der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West übernommen. (az)