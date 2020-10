vor 16 Min.

Unfall mit E-Scooter in Neu-Ulm: Aggressiver Autofahrer hupt, Rollerfahrer stürzen

Zwei Frauen stürzen wegen eines aggressiven Autofahrers in Neu-Ulm.

Ein Autofahrer fährt nah auf und hupt. Die Fahrerinnen des E-Scooters erschrecken und stürzen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Autofahrer.

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Neu-Ulm sucht die Polizei jetzt nach einem aggressiven Pkw-Fahrer, der nach Angaben der Ermittler den Unfall verursacht haben soll.

Passiert ist der Unfall am Dienstagabend um 18.35 Uhr in der Silcherstraße. Eine 21-Jährige und eine 19-Jährige fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter in Richtung Eckstraße. Zeitgleich wurden sie von einem dauerhupenden Pkw mit geringem Abstand überholt.

Die 21-jährige E-Scooter-Führerin erschrak aufgrund des laut Polizei "aggressiven und rücksichtslosen Verhaltens" des Autofahrers. Sie stürzte mit ihrer Mitfahrerin zu Boden.

Mitfahrerin des E-Scooters verletzt sich bei dem Unfall in Neu-Ulm

Hierbei zog sich die Mitfahrerin eine Verletzung am rechten Knie zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht.

Der Pkw-Fahrer setzte hingegen seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzten Frauen zu kümmern. Der bislang unbekannte Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Nötigung im Straßenverkehr und Fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen des Unfalles sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen