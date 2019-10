Uniklinik Ulm kämpft mit genaueren Diagnosen gegen Krebs

Plus Ein neues Gerät kombiniert die bildgebenden Verfahren von Kernspintomograf und PET-Geräten. Verantwortliche sprechen von einem nie dagewesenen Umbruch.

So segensreich die Einrichtung des Kernspintomografen sein mag: Jeder, der schön einmal in der „Röhre“ liegen musste, weiß, dass die Enge und der Lärm sehr belastend sein können. Mit dem neuen Ganzkörper-Hybridgerät, das seit Kurzem im Universitätsklinikum Ulm eingesetzt wird, soll sich das verbessern.

Das Hochleistungsgerät arbeitet wesentlich leiser als andere Scanner und benötigt zudem weniger Zeit, wie Professor Dr. Udo X. Kaisers, der Vorstandsvorsitzende und Leiter der Klinik erklärt: „Besonders bei schweren Kranken Patienten ist jede Minute wichtig.“ Die Anschaffung eines solchen Systemes, für das die Uniklinik rund sechs Millionen Euro investierte, sei ein großer Erfolg für Universitätsmedizin in Ulm, sagte Kaisers weiter. Denn der eigentliche Fortschritt dieser Technik ist das moderne bildgebende Verfahren aus Magnetresonanztomographie (MRT) und der Positronen-Emissions-Tomographie (PET), die eine simultane und genau Abbildung der Organfunktionen und Gewebestrukturen in höchster Auflösung erlaubt.

MRT und PET: Uniklinikum Ulm schafft neues Ganzkörper-Hybridgerät an

Krankheiten wie Krebs könnten in Zukunft früher entdeckt- oder Veränderungen an Tumoren besser dokumentiert und verfolgt werden, beschreibt Professor Dr. Meinrad Beer. Er ist der Ärztliche Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie.

Wurden bisher beide Aufnahmen an getrennten Geräten und damit zu unterschiedlichen Zeiten erstellt, können die Datensätze durch die gleichzeitige Durchführung beider Untersuchungen präzise übereinander gelegt werden. Die Darstellungen von Struktur und Funktion des Gewebes und der Organe werden beim neuen Verfahren miteinander verglichen. Damit lassen sich nach Angaben Meinrad Beers nicht nur die Organfunktionen in höchster Auflösung darstellen, sondern auch deren Funktionen umfassend analysieren lassen, um Krankheiten frühzeitig zu entdecken. Behandlungen könnten so optimal zu begleitet werden, sagte Beer weiter.

Medizin in Ulm: Mit genauerer Diagnose gegen Krebs

Die klinischen Einsatzbereiche für das neue System sollen vor allem die Erkennung von Krankheiten im Bereich der Neurologie, Onkologie und Kardiologie sowie in der Therapieplanung sein.

Für den Dekan der Medizinischen Fakultät an der Uni Ulm, Thomas Wirth, steht fest, dass Uniklinik und Universität durch die Installation des dualen Systems als internationaler Forschungsstandort weiter gestärkt werden: „Erkenntnisse aus der Forschung können sofort am Patienten angewandt werden.“

Rund 50 Patienten sind seit der Inbetriebnahme im September bereits in dem Ganzkörper-Scanner untersucht worden. Die präzisen Diagnosen und genauen Vorhersagen eines Krankheitsverlaufs durch die Bildgebungsdaten brächten einen Umbruch in der Medizin, wie er noch nie da gewesen sei, schwärmte Wirth. Die Erkenntnisse aus der Krebsforschung hätten in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Diagnose nicht nur auf den Tumor fokussiert werden dürfe. Zahlreiche weitere Faktoren seien am Verlauf der Krankheit beteiligt, die man durch die neue Technologie erkennen wolle.

Finanziert wurde das Gerät zur Hälfte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Rest wurde jeweils zu gleichen Teilen vom Universitätsklinikum Ulm und von der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm bezahlt.

