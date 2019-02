Uniklinik macht sieben Millionen Euro Gewinn

Jan Terboven ist neuer Geschäftsführer des Rettungs-Zweckverbands Donau-Iller. In diesem Metier kennt er sich aus.

Ulm

Ein Blick ins virtuelle Herz

Ulmer Studenten können in einem neuen Labor des Universitätsklinikums mit Spezialbrillen in menschliche Organe eintauchen. Was sich die Macher davon erhoffen.