Storchaneascht geht für die Inthronisierung nach Baden-Württemberg

Der UECV Storchaneascht feiert wegen der bayrischen Corona-Regeln im Nachbar-Bundesland. Die Inthronisierung ist trotzdem nur Mitgliedern vorbehalten.

Weil in Bayern die Corona-Regeln strenger wurden, ist der UECV Storchaneascht für die Inthronisierung über die Grenze nach Baden-Württemberg ausgewichen. Ursprünglich habe der Verein eine öffentliche Veranstaltung geplant, als Sicherheitsmaßnahme war die Inthronisierung nicht öffentlich. Nur Mitglieder durften kommen. "Uns ist das Risiko zu groß", sagt Manuela Graf, die Präsidentin des UECV.