Unterhaltung mit "Suchtpotenzial": Neues von der Roxy-Lockdown-Bar

Das Ulmer Roxy an der Oberen Donaubastion ist zwar für Publikum geschlossen. Drinnen aber gibt es an jedem Wochenende eine "Lockdown-Bar" - Unterhaltung im digitalen Live-Stream.

Plus Die Live-Stream-Show aus dem Ulmer Roxy geht weiter. Diesmal zu Gast: Julia Gámez Martin von "Suchtpotenzial" und die Schauspielerin Patrizia Moresco.

Von Andreas Brücken

Seitdem die Ulmer Lockdown-Bar im Roxy vor vier Wochen von Gastgeberin Ariane Müller eröffnet hat, ist sie zum virtuellen Treffpunkt für digitale Nachtschwärmer geworden. Neben Drinks, die Barkeeper Michl Brenner zum Selbermixen präsentiert, gibt es hier wöchentlich interessante Live-Gäste.

Patrizia Moresco erzählt von einem Horror-Erlebnis im Ulmer Roxy

An der Bar nahm diesmal die Kabarettistin und Schauspielerin Patrizia Moresco Platz. Als Tochter einer italienischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters wuchs Moresco in Stuttgart auf und sie lebt seit 18 Jahren in Berlin - aus gesundheitlichen Gründen, wie sie sagt: "Da kann man immer scheiße drauf sein, das fällt keinem auf." An das Roxy pflegt Moresco jedoch schmerzhafte Erinnerungen: "Ich bin hier vor einigen Jahren zwischen der Bühne und dem Aufgang ausgerutscht und habe mir dabei die Beine verletzt." Blutverschmiert sei sie anschließend vor das Publikum getreten, erzählt Moresco und ergänzt: "Das habe ich aber nicht gemerkt, weil ich so aufgeregt war." Ihre Fans haben bald wieder die Möglichkeit, die Schauspielerin in der ersten Live-Sitcom "Toni Tortelini" aus der Feder von Ariane Müller zu sehen.

Ariane Müller (links) und Patrizia Moresco hielten einen Plausch an der Roxy-Lockdown-Bar. Bild: Andreas Brücken

Julia Gámez Martin von "Suchtpotenzial" in der Lockdown Bar

Mit dabei auch Julia Gámez Martin, die zweite Hälfte von "Suchtpotenzial". Die Sängerin erwies sich als Gast der Lockdown-Bar als Ulknudel mit Berliner Schnauze und Gegenmittel für trübe Abende, als sie etwa mit brachialer Komik den Barkeeper ablöste, um einen "Fuji" zu mixen. Die eigenwillige Mischung aus Billig-Cola und "Schantre" wurde in einem Plastikeimer angerührt. Selbstredend, dass dieses Getränk inklusive Chaos-Performance den Gästen wenig Genuss, aber viel Spaß brachte. "Wenn man es wegext, ist es kürzer schlimm", kommentierte die Hobbybarkeeperin ihre Kreation. Auch Gitarristin Yasi Hofer, die an diesem Abend mit dem Schlagzeuger Christoph Scherer und dem Bassisten Steffen Knauss den musikalischen Teil des Abends bestritt, griff lieber zum Bier. Nach eineinhalb Stunden wurde die letzte Order an der Bar bestellt. Als Erfolgsrezept hat sich derweil die Lockdown-Bar gemausert: Rund 1000 virtuelle Gäste waren auch dieses Mal wieder an den Bildschirmen dabei.

