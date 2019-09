vor 3 Min.

Unternehmer Andreas Ritter lobt die Plastiktüte

Die Firma Ritter ist spezialisiert auf Verpackungen. Den Trend zur Papiertasche sieht der Inhaber kritisch und sagt Bundestagsabgeordneten seine Meinung.

Von Andreas Brücken

Zahlreiche Beutel, Taschen oder Tüten für Fleisch, Käse und Wurst kommen aus Weißenhorn. Auch, wenn es darum geht, Kuchen, Torten oder andere Backwaren zu verpacken, dann ist Andreas Ritter ein Fachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Vor fast 25 Jahren übernahm Ritter den Betrieb von seinem Vater. Derzeit zehn Mitarbeiter fertigen dort maßgeschneiderte Produkte für ihre Kunden an. Jüngst machten sich die Mitglieder des FDP-Kreisverbandes ein Bild von der Firma im Weißenhorner Gewerbegebiet. Auch die beiden FDP-Bundestagsabgeordneten Britta Dassler aus Herzogenaurach und Stephan Thomae aus Kempten kamen zu dem Termin. Der Kreisvorsitzende Michael Zimmermann sagte: „Wir wollen wissen, wie sich Unternehmen in der Region entwickeln, wo es klappt oder klemmt.“

Ritter spricht von einer "Mogelpackung"

Inhaber Andreas Ritter wollte jedoch nicht auf etwaige Schwierigkeiten eingehen. Sei doch sein Betrieb in der Branche bekannt dafür, für fast jedes Problem eine Lösung zu haben. Der Schlüssel zum Erfolg scheinen dabei die praktischen Konstruktionen zu sein, welche sich die Mitarbeiter einfallen lassen. Hin und wieder seien dabei die eigenen Erfahrungen aus dem Alltag hilfreich, wie Ritter berichtete. „Ich gebe zu, dass ich schusselig bin und schon so manche Sahnetorte auf dem Weg nach Hause zerstört habe.“ Als Lösung dafür entwickelte der Tüftler einen Pappkarton, der die Sahnestückchen auf dem Nachhauseweg vor Beschädigung schützt.

Dass die Verpackungsindustrie immer deutlicher in der Kritik von Umweltschützern steht, ist dem Unternehmer klar, wie er sagte. Mit zahlreichen Ideen hat Ritter in den vergangenen Jahren auf den Biotrend reagiert. Neu im Sortiment ist auch der Plastikbeutel aus Biokunststoff, der sich organisch zersetzt. Doch, was sich in der Theorie zunächst gut anhört, hat Ritter zufolge in der Praxis einen großen Nachteil: Denn erst nach 90 Tagen habe sich die alternative Tüte aufgelöst. „Damit ist sie für den Kompost der Abfallverwerter nicht geeignet, weil dort die Verrottungszeiten in der Regel bei nur etwa zwei Wochen liegen“, sagte Ritter. Auch für die Entsorgung im Gelben Sack seien die Tüten nicht geeignet, weil sie nicht recycelt werden könnten.

Viel geringere Transportkosten bei der Kunststoffvariante

Eine sprichwörtliche „Mogelpackung“ sei die Papiertragetasche, welche in Zukunft die Plastiktüten ablösen soll, sagte Ritter: „Eine Papiertasche hätte in der Herstellung den sechs- bis achtfachen Energiebedarf wie eine Plastiktüte.“ Zudem würden die Tragetaschen aus Kunststoff meistens öfter verwendet, während die Papiertasche in der Regel schnell im Altpapier landen würde. Als anschauliches Beispiel zeigte Ritter auf eine Palette, auf der insgesamt 7500 Papiertaschen transportfertig mannshoch aufgestapelt waren. Daneben lagen 8000 Kunststofftaschen auf einer Palette, deren Stapel nur einige Zentimeter hoch war. Ritters Fazit: „Wenn die Plastiktüte aus den Märkten verbannt und durch Papier ersetzt werden soll, beschert uns das in Zukunft ein vielfaches an Lager- und Transportkosten.“ Diese Alternative sei absolut kontraproduktiv und gefährlich für Betriebe und deren Arbeitsplätze, fügte Ritter hinzu.

Dabei wollte sich der Unternehmer keinesfalls vor den globalen Umweltproblemen mit dem Verpackungsmüll verschließen. Doch sei der Anteil an Tüten, Taschen und Folien von nur zwei Prozent am gesamten Kunststoffbedarf äußerst gering, ergänzte Ritter.

