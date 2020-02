20.02.2020

Unternehmer in der Region sind zufrieden

Umfrage der IHK Ulm bringt gutes Ergebnis

Die regionale Wirtschaft ist zum Jahresauftakt in ordentlicher Verfassung, wie aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm hervorgeht. Statt weiter abwärts, geht es sogar leicht aufwärts. Bis zu einer kräftigen Belebung ist es der Kammer zufolge allerdings noch ein weiter Weg, Unsicherheiten blieben.

Die Stimmung in den Unternehmen der IHK-Region Ulm hat sich zu Jahresbeginn stabilisiert. Nachdem der IHK-Konjunkturklimaindex, ein gemeinsames Maß für die Lageurteile und die Erwartungen, zuletzt zweimal in Folge Federn lassen musste, steigt dieser nun um vier Punkte an. Mit 119 Zählern liegt der Index zudem auch über dem langfristigen Durchschnitt. Ordentlich bleibt es vor allem um die Lageurteile bestellt. Ursachen sind eine stabile Umsatzentwicklung und eine zufriedenstellende Ertragslage. Mehr als die Hälfte der Unternehmen vermeldet derzeit gut laufende Geschäfte, weitere 36 Prozent berichten zumindest von einer befriedigenden Situation. Schlecht geht es demzufolge lediglich jedem zehnten Unternehmen.

Stützendes Element bleibt die Binnenwirtschaft. Der regionale Arbeitsmarkt befindet sich weiter auf Vollbeschäftigungsniveau, gut drei von vier Betrieben beabsichtigen den derzeit ohnehin hohen Personalstand mindestens zu halten. Dennoch zeigt sich gerade im Vorjahresvergleich eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt. Und auch bei den Investitionsplänen ist eine Eintrübung auszumachen. Zwar gehen rund 65 Prozent der Betriebe von einer gleichbleibenden oder zunehmenden Investitionstätigkeit aus. Der Anteil an Unternehmen, die ihr Investitionsbudget zurückfahren, steigt aber kontinuierlich an.

Die Industrie hat die langsamere Gangart der Weltwirtschaft in besonderem Maße zu spüren bekommen. Der Großhandel macht nach wie vor eine gute Figur, die Lageurteile fallen zu Jahresbeginn auch besser aus als im Herbst. Der Einzelhandel startet ebenfalls etwas schwungvoller ins neue Jahr, das Weihnachtsgeschäft ist offenbar bei einigen Einzelhändlern zufriedenstellend verlaufen. Somit überwiegen recht deutlich die guten Lageurteile, wenngleich das Niveau des Großhandels bei Weitem nicht erreicht wird. Der Konjunkturmotor der regionalen Dienstleister läuft weiter mit beachtlicher Drehzahl. Umsätze und Erträge ziehen zu Jahresbeginn noch einmal etwas an. Über 60 Prozent der Serviceunternehmen verkünden nun gut laufende Geschäfte. (az)

