vor 20 Min.

Unzufrieden mit Haarschnitt: Handfester Streit in Friseursalon

Weil er im Nachhinein mit dem Haarschnitt nicht zufrieden war, beschwerte sich ein Mann bei seinem Friseur. Am Ende waren beide leicht verletzt.

In einem Friseursalon ist es am Dienstag zwischen einem Kunden und einem Friseur zu einem Streit gekommen, da der Kunde mit dem Ergebnis des in der vergangenen Woche durchgeführten Haarschnitts nicht einverstanden war. Während des Streits forderte der Friseur den Kunden auf, das Geschäft zu verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Dieser jedoch weigerte sich – es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden Streitenden, wobei beide leicht verletzt wurden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Körperverletzung, gegen den Kunden wird zusätzlich noch wegen Hausfriedensbruch ermittelt. (az)

