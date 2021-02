vor 19 Min.

VR-Bank-Kunden können in Gerlenhofen wieder kostenlos Geld abheben

In Gerlenhofen können künftig Kunden der VR-Bank den Geldautomaten der Sparkasse kostenlos nutzen.

Die VR-Bank-Filiale in Gerlenhofen ist zu, Kunden können aber künftig wieder kostenlos Geld abheben. Möglich macht das eine Kooperation mit der Sparkasse.

Die Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen und die VR-Bank Neu-Ulm haben vereinbart, dass Kunden der VR-Bank zukünftig den Geldautomaten der Sparkasse in der Burgunderstraße 2 in Gerlenhofen kostenfrei mit ihrer Girocard nutzen können. Der gemeinschaftliche Service wird zum 1. März starten.

VR-Bank Neu-Ulm und Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen kooperieren

Wie berichtet, wurde die Geschäftsstelle der VR-Bank in Gerlenhofen vergangenen Dezember geschlossen. Daran hatte auch eine Unterschriftenliste nichts ändern können, die der Genossenschaftsbank von Bürgern übergeben worden war. Nachdem die Filiale in das Service- und Beratungscenter in Senden eingegliedert worden war, zeigte sich die Sparkasse für Gespräche über eine gemeinsame Nutzung ihres Geldautomaten offen.

Eine Interessenvertretung der Gerlenhofer Bürger setzte sich ebenfalls dafür ein. Die konstruktiven Gespräche hätten nun zu einer guten Lösung geführt, die eine Bargeldversorgung für Sparkassen- und VR-Bank-Kunden vor Ort gleichermaßen gewährleiste, erklärten die Geldinstitute in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Vereinbarung sei bis auf Weiteres getroffen worden. Beide Kreditinstitute behielten sich vor, die Nutzerzahlen und die Wirtschaftlichkeit regelmäßig zu analysieren und gegebenenfalls neu zu bewerten. (AZ)

