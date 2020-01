vor 18 Min.

VR-Bank Neu-Ulm setzt auf Beratung am Bildschirm

In ihrer Filiale in Ludwigsfeld bietet die VR-Bank Neu-Ulm jetzt Beratung in Echtzeit per Video an. Die Mitarbeiter sitzen nicht in einem anonymen Callcenter, sondern im Verwaltungsgebäude der Bank in Weißenhorn.

Die VR-Bank Neu-Ulm testet in ihrer Filiale in Ludwigsfeld ein neues Angebot. Kunden können sich dort per Video beraten lassen.

Von Michael Ruddigkeit

Drei Monate lang wurde die Filiale der VR-Bank Neu-Ulm in der Memminger Straße renoviert. Jetzt macht sie wieder auf – mit neuem Konzept. Kunden können dort ab sofort ihre Bankgeschäfte per Video erledigen. Sollte sich das Modell bewähren, könnte es auf weitere Niederlassungen ausgeweitet werden.

Sobald ein Kunde die Kabine betritt, wird eine Verbindung nach Weißenhorn hergestellt

Die Service-Beratung per Video nennt sich VR-Service-Interaktiv-System, kurz „VR-Sisy“. Dieses ist in einer Kabine untergebracht, die barrierefrei zugänglich ist. Sie ist so gestaltet, dass die Diskretion gewahrt bleibt, aber von außen erkennbar ist, dass jemand drin ist. Sobald ein Kunde eintritt, geht drinnen ein Bildschirm an, und eine Beraterin oder ein Berater im Kundendialog-Center in Weißenhorn wird live per Video zugeschaltet. Der Kunde kann sich nun beraten lassen und seine Wünsche äußern. Zum Beginn des Beratungsgesprächs legitimiert er sich mit seinem Personalausweis oder Reisepass. Diesen legt er auf ein Feld, über dem eine zweite Kamera angebracht ist, sodass die Mitarbeiterin in Weißenhorn es lesen kann. Auf diese Fläche legt er nachher auch Überweisungsträger oder andere Unterlagen.

Was sich am Video-Bankschalter alles erledigen lässt

Der Kunde kann beispielsweise Daueraufträge einrichten, Karten bestellen, Vollmachten erteilen und vieles mehr. 160 verschiedene Service-Leistungen würden über „VR-Sisy“ angeboten, erläuterte Vorstandsmitglied Steffen Fromm. Die nötige Unterschrift für die Bankgeschäfte leistet der Kunde an einem digitalen Lesegerät. Wer möchte, kann auch Termine mit der Kundenberaterin vereinbaren, die dann zum persönlichen Gespräch von Neu-Ulm nach Ludwigsfeld fährt.

„Die Frequenz in den Geschäftsstellen nimmt ab. Gleichzeitig wird es auch schwieriger, im Servicebereich Berater zu finden“, sagte Pressesprecher Wolfgang Kaimer über die Gründe, weshalb die VR-Bank eine Video-Beratung testet. „Noch wichtiger war aber für uns die Frage: Wie können wir mit ausgeweiteten Servicezeiten für unsere Kunden da sein?“, erläuterte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Seel. Viele hätten eben nur in der Mittagspause oder abends Zeit – dem trägt die Bank mit ausgeweiteten Servicezeiten Rechnung. Sieben Mitarbeiter der VR-Bank Neu-Ulm sind in der VR-Sisy tätig. Im Kundendialog-Center sind es insgesamt 15. Sie beraten Kunden per Video, am Telefon oder im Chat.

In der Region ist die VR-Bank Neu-Ulm Vorreiter

Der Video-Bankschalter wurde ursprünglich von der VR-Bank Südpfalz entwickelt und wird inzwischen deutschlandweit in 130 Genossenschaftsbanken eingesetzt. „Hier in der Region sind wir die erste Bank“, sagte Wolfgang Kaimer. „Wir sind natürlich gespannt, wie es angenommen wird. Die ersten Reaktionen sind positiv.“ Anhand der in Ludwigsfeld gesammelten Erfahrungen soll entschieden werden, ob und in welchem Umfang an weiteren Standorten Video-Serviceberatung angeboten wird.

Was sich an der Filiale in der Marienstraße tut

In einer anderen Filiale der VR-Bank, nämlich in der Marienstraße in Neu-Ulm, nähert sich eine Dauerbaustelle allmählich ihrem Ende. „Aktuell wird die Fassade fertig gemacht“, berichtete Steffen Fromm. In den nächsten Tagen beginne der Innenausbau. „Bis Sommer sind wir auf jeden Fall fertig.“

