12:05 Uhr

Vandalen verwüsten mehrere Gärten und heben Gullydeckel aus

Eine Spur der Verwüstung haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in Weißenhorn hinterlassen.

Zahlreiche Schäden haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag auf sechs Grundstücken in Weißenhorn angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle.

Zahlreiche Schäden in Gärten haben Vandalen in der Nacht auf Sonntag in Weißenhorn angerichtet. Doch nicht nur das: Gegen die Unbekannten wird auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Dem Polizeibericht zufolge waren die Täter im Birkenweg, der Fliederstraße, der Gräfin-Euphemia-Straße, der Schubertstraße und der Rosenstraße unterwegs. Dabei zerstörten sie einige Dekoartikel, rissen Lampen aus der Verankerung und warfen diese auf die Fahrbahn und in andere Gärten. Außerdem gingen verschiedene Tonfiguren und Blumentöpfe zu Bruch, Gartentürchen wurden ausgehängt und anderweitig abgestellt. Die Vandalen demontierten auch eine Sitzbank und zerlegten sie in Einzelteile.

Es gibt auch Ermittlungen wegen gefährliche Eingriffs in den Straßenverkehr

Aber damit war es offensichtlich nicht getan: Die unbekannten Täter hoben zusätzlich sogar mehrere Gullydeckel aus und legten diese in die benachbarten Grundstücke. Insgesamt richteten sie nach Angaben der Polizei in sechs Anwesen Schäden an, die Schadenssumme beläuft sich aktuell auf ungefähr 1200 Euro.

Wegen dieser Zerstörungswut ermitteln die Beamten nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch. Um die Fälle aufzuklären, sucht die Polizei Zeigen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ist unter der Telefonnummer 07309/96550 erreichbar.