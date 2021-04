11:13 Uhr

Vater findet Kinder tot auf: Staatsanwaltschaft äußert sich

In den frühen Morgenstunden entdeckte ein Vater im Raum Ehingen seine beiden Kinder tot in der Wohnung. Die Polizei hat die Mutter vorläufig festgenommen.

Plus Familiendrama im Raum Ehingen: Eine 36 Jahre alte Mutter steht im Verdacht, ihre beiden Kinder getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft äußert sich nun.

Von Michael Kroha

Das Absperrband der Polizei hängt noch um das Haus in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis), in dem mutmaßlich die beiden toten Kinder von ihrem Vater gefunden wurden. Die 36 Jahre alte Mutter, die unter dem Verdacht steht, ihre drei und sechs Jahre alten Kinder getötet zu haben, befindet sich im Krankenhaus. Derweil laufen die Ermittlungen weiter. Am Dienstagmorgen stellte sich die Ulmer Staatsanwaltschaft offenen Fragen.

