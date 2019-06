vor 1 Min.

Venezianisches Himmelstheater an schwäbischen Kirchendecken

In Attenhofen und Niederhausen befassen sich Kunstinteressierte mit Werken von Franz Martin Kuen. Auch dessen Liebe zu Hunden wird dabei deutlich.

Von Ralph Manhalter

Wo befindet sich nur der Hund? Dieser Frage geht nicht nur die umfangreiche Broschüre zum Jubiläumsjahr Franz Martin Kuens nach. Auch die Teilnehmer des von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Neu-Ulm veranstalteten Kunstspaziergangs am Sonntag beschäftigte das vierbeinige Vermächtnis des großen Weißenhorner Malers.

Von Attenhofen nach Niederhausen führte der gut einstündige Fußmarsch, der trotz teilweise im Wald verlaufender Wegstrecke den Interessierten reichlich Schweiß auf die Stirn trieb. Am Ziel angekommen, erwartete die Teilnehmer in einem angenehm kühlen Gotteshaus auch ein wunderbares Deckenfresko mit besagtem Tier. Kuen scheint ein ausgesprochener Hundefreund gewesen zu sein, mutmaßte der Vorsitzende des Weißenhorner Heimat- und Museumsvereins sowie KEB-Beirat Ulrich Hoffmann angesichts der omnipräsenten Darstellungen des Menschen treuesten Begleiters.

Der Weißenhorner sammelte Ideen in Italien

In der Kirche des heiligen Dominikus in Niederhausen zeigt sich ein Hund mit einer Fackel im Maul und symbolisiert so die Erleuchtung im Kampf gegen die Heiden. Dieser Aufgabe hatte sich nämlich der Orden der Dominikaner verschrieben, sodass die vermeintliche Metaphorik auch wörtlich betrachtet werden könne, sagte Hoffmann: „Dominus canis“ – als Hund des Herrn.

Generell bot der Barock ein Feuerwerk der Allegorien, geschaffen für den einfachen Bauern, den Landmenschen, fernab jeden höfischen Glanzes. Dafür in Szene gesetzt von Franz Martin Kuen, mit Ideen angereichert, die dieser zuvor in Venedig gesammelt hatte. Giovanni Battista Tiepolo hieß das große Vorbild und der Meister des Weißenhorners. Die Motive leicht abgeändert, dem schwäbisch-bedächtigen Rhythmus angepasst, finden sich die italienischen Grundkompositionen wieder in den Dorfkirchen der Umgebung.

Eine grausame Darstellung in der Laurentiuskirche

Theatralisch gestalten sich die Aufnahmeszenen der Kirchenpatrone in die göttliche Sphäre. Kuens Himmel sind dynamisch. Ein letztes Aufbäumen der Gegenreformation vor dem farblichen und gestalterischen Abkühlen des Klassizismus. Grausam dargestellt ist in der Attenhofer Laurentiuskirche das Martyrium des Heiligen auf einem Rost. Dem letzten Bekehrungsversuch durch einen römischen Priester wird widerstanden. Die Anbetung einfordernde Statue des Jupiter zeigt sich verhüllt – ein Menetekel, also ein Unheil drohendes Zeichen des untergehenden Kaiserkultes: Christus als Sieger, bereit, den Leib des Laurentius aufzunehmen.

Sowohl aus theologischer als auch kunsthistorischer Sicht eröffnete diese Führung durch die beiden Kirchen in Niederhausen und Attenhofen einen neuen Blickwinkel auf den Zeitgeist des 18. Jahrhunderts. Mit sachkundigen Erläuterungen, tatkräftig unterstützt von Matthias Kunze, dem Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, erhielt der Besucher einen intimen Einblick in die Welt der voraufklärerischen Frömmigkeit. Begleitet wurden die Kirchenbesichtigungen von Gabi Laure mit musikalischen Einlagen auf der Flöte. So oder ähnlich muss es zur Zeit Franz Martin Kuens in unseren Gotteshäusern auch geklungen haben.

