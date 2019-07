vor 6 Min.

Verborgene Schätze in Weißenhorns Kapellen

Paul Silberbaur organisiert Radtouren zu den kleinen Kirchen der Fuggerstadt und erzählt von deren Geschichte.

Von Andreas Brücken

Wie Stein gewordene Zeugen der Frömmigkeit stehen zahlreichen Kapellen (nicht nur) in der Fuggerstadt: Mal deutlich sichtbar oder manchmal versteckt im Ortsbild. Die Geschichte der Heilig-Geist-Kirche geht auf das 15. Jahrhundert zurück und ist damit eines der ältesten erhaltenen Bauwerke in Weißenhorn, erzählt Paul Silberbaur. Der 72-Jährige führt eine Gruppe mit dem Fahrrad zu den zahlreichen sakralen Orten der Stadt.

Noch bis in das 19. Jahrhundert gehörte die Kirche zum Weißenhorner Spital, erzählt Silberbaur, und deutet in Richtung Norden. Dort wurde 1833 im Zuge des Baus der neuen Stiftungsklinik der Grundstein für die Krankenhauskapelle St. Leonhard gelegt. Für Aussätzige und Kranke wurde das Gotteshaus gebaut, das heute im großen Gebäudekomplex der Klinik zu verschwinden scheint. Doch wer den Weg in die meist verschlossene Kapelle gefunden hat, kommt in den Genuss von gleich zwei Kuen-Werken: Da ist das Hochaltarbild mit St. Leonhard als Hauptmotiv zu sehen, das der Meister-Freskenmaler des Rokoko Franz Martin Kuen selbst geschaffen hat. Franz Martin Kuens Vater hingegen hat 40 Jahre früher die Decke bemalt.

Steinkreuze stehen in Weißenhorn wegen schlimmer Taten

Während die Radfahrer sich wieder auf den Weg machen und ihre Räder aufsperren, verrät Silberbaur seinem Gefolge noch die Bedeutung einiger Steinkreuze, die wie verloren am Rande des nahe gelegenen Kreisverkehrs aus dem Boden ragen: Als Buße für besonders schlimme Taten, etwa einen Mord, wurden diese Denkmäler im Mittelalter errichtet.

Der Weg führt über die Kaiser-Karl-Straße weiter zum Alten Friedhof, der bei seiner Errichtung noch weit vor den Toren der Stadt lag. Die Bartholomäus-Kapelle sei mit ihrer Inneneinrichtung eher „zu vernachlässigen“, wie Silberbaur sagt. Dem Apostel als Patron der Kirche widerfuhr ein grausamer Tod: Ihm wurde bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen, während er anschließend kopfüber ans Kreuz geschlagen wurde.

An der Ostseite der Kapelle bleibt Silberbaur mit seiner Gruppe vor einem Fresko stehen, das vom Weißenhorner Kunstmaler Anton Bischof im vergangenen Jahrhundert gemalt wurde. Zu sehen ist die Kreuzabnahme Christi mit zwei weinenden Frauen. Eine Signatur des Bildes suchen die Teilnehmer derweil vergebens: Handwerker haben diese vor einigen Jahren versehentlich mit einem Wandputz überdeckt. Der Künstler habe sich Zeit seines Lebens weniger mit kirchlicher Malerei als mit weltlichen Motiven beschäftigt und sein Honorar gerne im Wirtshaus ausgegeben, erzählt Silberbaur.

Kapelle erinnert an ehemaliges Kloster

Nachdem die Teilnehmer mit dem Fahrrad den Anstieg zur Kapelle der 14 Nothelfer bewältigt haben, erwartet sie am Waldrand der Ausblick über die Fuggerstadt. Aus der frühchristlichen Zeit stammen die Schutzpatrone, für die oft von Privatpersonen Kapellen gestiftet wurden. Noch heute ist die kleine Kirche Station beim Flurumgang zu Christi Himmelfahrt.

Weiter führt der Weg zur Lourdes-Kapelle an der Reichenbacher Straße. „Die Gedächtnisstätte für die Marienerscheinung ist Ziel von Gläubigen in Not oder bei Danksagungen“, weiß Silberbaur.

An das ehemalige Kapuzinerkloster erinnert die kleine Kapelle nahe der Musikschule. Im 17. Jahrhundert wurde es von Johann Albert Fugger errichtet, doch fiel die Anlage der Säkularisation 1806 zum Opfer. Nicht weit weg davon steht die Wieskapelle oder der „Wiesherrgott“, wie sie früher genannt wurde. Eine gefasste Holzfigur als gegeißeltes Gnadenbild ist darin zu sehen. Nicht mehr zu erkennen ist das Bild, das Franz Martin Kuen einst für die Kapelle schuf. Es wurde bei Renovierungsarbeiten übermalt, wie Silberbaur erzählt.

Am Ende sind die Teilnehmer um einige Informationen reicher. Die Idee für die Radtour auf historischen Wegen ist Silberbaur als begeistertem Radfahrer im Rahmen des Aktionstages „Ohne Auto mobil“ gekommen, wie er selbst erzählt.

