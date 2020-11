vor 47 Min.

Verbotenes Training im Fitnessstudio: Mehrere Corona-Verstöße im Landkreis Neu-Ulm

Die Polizei hat ein verbotenes Training in einem Fitnessstudio in Neu-Ulm festgestellt.

In Senden, Vöhringen und Neu-Ulm meldet die Polizei Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Vorgaben. Die Betroffenen müssen jetzt mit Bußgeldern rechnen.

Gleich mehrere Verstöße gegen die derzeit bestehenden Corona-Regeln hat die Polizei am Montag im Landkreis Neu-Ulm festgestellt. In Neu-Ulm gingen die Beamten gegen eine Trainingseinheit in einem Fitnessstudio vor, aber auch an anderen Orten kam es zu Verstößen.

In Senden fiel einer Streife der Sicherheitswacht am Montagnachmittag im Stadtpark drei Jugendliche auf, die dort zusammen ohne Abstand und Maske verweilten. Allerdings sind Kontakte derzeit auf einen weiteren Haushalt beschränkt. Die Jugendlichen aber kamen laut Polizei aus verschiedenen Haushalten. Daher wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die weitere Sanktionierung obliegt dem Landratsamt.

In Vöhringen stellten Polizeibeamte gegen 21.50 Uhr drei junge Männer im Bereich des Hettstedter Platzes fest. Als diese den Streifenwagen erkannten, trennten sich laut Polizei "auffällig schnell" deren Wege. Als die Polizisten zehn Minuten später erneut an der Örtlichkeit vorbeikamen, standen die drei Männer wieder zusammen. Es erfolgte eine Kontrolle: Die 21- bis 23-Jährigen erzählten den Beamten dabei dann eine laut Polizei "wenig glaubhafte Geschichte" von einem zufälligen Zusammentreffen in wechselnder Besetzung mit mehreren Unbekannten. Die drei Männer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen.

In Neu-Ulm ging die Polizei gegen ein verbotenes Training in einem Fitnessstudio vor. Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr wurden mehrere Personen beim gemeinschaftlichen „Individualtraining“ festgestellt. Gegen die Sportler und deren verantwortlichen Trainer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, da sie laut Polizei gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen hatten.

Wie hoch Bußgelder bei einem Verstoß gegen die Corona-Regeln sein können, ist im Landkreis Neu-Ulm folgendermaßen geregelt: Verstoß gegen Corona-Regeln: So teuer kann das Bußgeld werden. (az)

