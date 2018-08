26.08.2018

Verbranntes Essen: Feuerwehr holt Frau aus Wohnung

Ein ältere Frau aus Neu-Ulm stürzt beim Kochen. Weil sie sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrappeln kann, muss die Feuerwehr anrücken.

Viel blaues Licht blinkte am Sonntagmittag in der Neu-Ulmer Innenstadt: Feuerwehreinsatz in einem Wohnblock. Nach Angaben der Polizei war eine ältere Frau beim Kochen gestürzt. Doch sie konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aufrappeln – und so brannte das Essen auf dem Herd an, beißender Rauch zog durch das Gebäude. Die Feuerwehr rückte an und holte die Frau aus der Wohnung, anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um sie. Für die Einsatzkräfte war die Angelegenheit recht schnell wieder erledigt. Über den Gesundheitszustand der Frau konnte die Polizei gestern keine Angaben machen. (hip)

