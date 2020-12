Verdiente Ehre für die Münsterbauhütte

Die Arbeit der Ulmer Münsterbauhütte ist jetzt Teil des Unesco-Kulturerbes - eine Handwerkskunst, die die Stadt Ulm jetzt besonders würdigen sollte.

Handwerker? Das sind doch jene, die immer schon ausgebucht sind, wenn man sie braucht. Handwerker – die mit den Wucherpreisen und dem staubigen Schuhwerk. Sie drohen, dass sie zwischen 8 Uhr und 18 Uhr erscheinen werden, irgendwann, um dann doch erst übermorgen an der Haustür zu klingeln. Die Liste dieser bösen, fiesen und oft genug widerlegten Vorurteile könnte ganze Bücher füllen. In Ulm aber steht seit Donnerstag das Handwerk im schönsten Rampenlicht: Was wäre unsere Kultur ohne Handwerk? Die Stadt Ulm wäre um ihr wertvollestes Erbe, die Münsterbautradition, ärmer. Die Feinarbeit, die Handwerker bis heute jeden Tag am Münster leisten, taucht jetzt im ehrwürdigen Register der Unesco auf. Und vielleicht sorgt die alte Handwerkskunst bald dafür, dass das Münster noch ein bisschen heller strahlt, in Kulturführern und Reisebroschüren.

Unesco-Kulturerbe: Ulmer Bauhüttenkunst ist Traditionshandwerk

Glasklar: Was europäische Bauhütten – von Wien über Ulm bis Straßburg – schaffen und geschaffen haben, ist mehr als Standard-Handwerk. Es ist hohe Kunst und Knochenarbeit, eine Tradition, die auf Wissen, Ritualen und Bräuchen aufbaut. Jetzt rückt eine Auszeichnung eben diese Kulturleistung ins Licht. Mit dem Unesco-Titel „Immaterielles Kulturerbe“ für die Bauhütenkultur darf die Stadt Ulm vielleicht sogar auf neue, starke Touristenströme hoffen – wenn die Pandemie einmal beendet ist. Und falls sich die Stadt darum bemüht.

Um mehr als Ehre aus diesem Titel zu gewinnen, muss die Stadt die Bauhüttenarbeit sichtbar machen und würdigen. Raus den Werkstätten, herab von den Baugerüsten holen, um sie in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Die Idee, die der Münster-Dekan Ernst-Wilhelm Gohl andeutet, scheint schon ein Schritt in diese Richtung. In einem Ausstellungsraum am Münsterplatz soll die Bauhütte stark im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht fallen den Ulmer Kreativen, vom Kulturbüro bis zu den Touristikern, auch noch ganz neue Formate ein.

Der Unesco-Titel für die Münsterbauhütte ist ein Auftrag für die Stadt Ulm

Der neue Titel macht es deutlich: Die Ulmer Münsterbauhütte beweist, dass Kultur nicht nur im Museum hängt, komponiert, geschrieben, gepinselt, gerahmt oder verkauft wird. Bauhüttenhandwerk vereint in Ulm Stadtbild und Glauben, Alltag und Meisterwerk.

Also: Wenn wieder einmal der Handwerker auf sich warten lässt und sich zum Abschied mit Flecken auf dem Teppich verewigt ... ruhig bleiben, weiter lächeln, wertschätzen – auch wenn dieser Handwerker gerade an einer Heizung tüftelt und nicht an einem Kulturerbe.

Lesen Sie dazu auch de Bericht: Münsterbauhütte ist Unesco-Kulturerbe: Was bedeutet das für die Stadt Ulm?

Themen folgen