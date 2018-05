06:01 Uhr

Verein gegen den Fachkräftemangel

Seit fünf Jahren versucht ein Bündnis mit vielerlei Mitteln den Unternehmen Mitarbeiter zu sichern.

Von Oliver Helmstädter

Anfang des Jahres gab es im Bezirk der Ulmer Agentur für Arbeit 25000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mehr als noch vor fünf Jahren. Ein erheblicher Teil davon durch Zuwanderung aus anderen Regionen der Republik und Nachbarländern. Dies im Zusammenhang mit einer Arbeitslosenquote von derzeit 3,6 Prozent nennt Otto Sälzle, der Hauptgeschäftsführer der Ulmer Industrie- und Handelskammer eine „außergewöhnlich gute Basis“.

Sälzle zieht diese Bilanz bei einem Pressegespräch, um ein Instrument zu loben, das daran nicht ganz unschuldig sein soll: Vor fünf Jahren wurde das Fachkräftebündnis Ulm/Oberschwaben gegründet. 15 Akteure aus Politik, Bildung, Gewerkschaften und Behörden unterzeichneten eine „Gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Fachkräftebasis“. Mathias Auch, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Ulm, ist erst seit einem halben Jahr auf seinem Posten und hat damit sozusagen noch den Blick von außen. Eine derart enge Kooperation sei ihm bei seinen bisherigen beruflichen Stationen noch nicht begegnet. „Das ist außergewöhnlich.“

In sechs Arbeitsgruppen - von frühkindlicher Bildung über Berufsorientierung bis hin zu internationale Fachkräfte - bastelten das Bündnis in rund 100 Sitzungen in den vergangenen fünf Jahren an konkreten Konzepten, wie man den rechnerischem Fehlen von rund 14000 Fachkräften in den kommenden Jahren entgegenwirken könne.

Wie Sälzle betont, konnte etwa erreicht werden, dass sich in Gymnasien die Berufsorientierung nicht mehr nur dem Studium sondern auch den Lehrberufen Platz widme. Seit drei Jahren veranstaltet das Bündnis Elternabende zur Berufsorientierung an Gymnasien. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Projekttag zur Berufsorientierung an einem Gymnasium mit rund 1000 Gästen organisiert. Dies sei besonders wichtig, weil inzwischen 60 Prozent eines Jahrgangs aufs Gymnasium gehen würden. Die Studienabbrecherquote liege später auf der Uni oder Hochschule dann bei 30 Prozent. Es sei eine Aufgabe des Bündnisses zu vermitteln, dass die Duale Ausbildung alle Wege offen halte. Sowohl zur Uni als auch in hohe Einkommensklassen als Meister: Bis zu 70000 Euro Jahresgehalt würden etwa in Berufen der Chemie-Branche bezahlt.

Ein Erfolg des Bündnisses sei es, das Thema Sprachentwicklung stärker in den Kindergärten zu verankern. Neue Lehrplaninhalte für sämtliche Fachschulen für Sozialpädagogik im Bereich der IHK Ulm greifen diese Problematik auf.

Warum das Anliegen des Bündnisses so wichtig ist, zeigt der Fachkräftemonitor der Ulmer IHK: In der Region Ulm fehlen bis 2030 durchschnittlich mehr als 14000 Fachkräfte. Vor allem Techniker, Meister oder Fach- und Betriebswirte werden gesucht. Hier bleibt mehr als jede achte Stelle unbesetzt. Fast die Hälfte der Unternehmen sieht wie berichtet im Fachkräftemangel ein Risiko für die weitere Entwicklung. Demografiebedingt wird dieser Engpass gerade in den Jahren ab 2020 weiter ansteigen. Deswegen ist eine Fortsetzung desBündnisses längst vereinbart.

