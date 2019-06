14:00 Uhr

Vereine können künftig feiern ohne draufzuzahlen

Organisationen in Pfaffenhofen zahlen bei ihren Festen eine Gebühr für Ausschank- und Verkehrsregelung. Diese will der Markt über einen Umweg erstatten.

Von Christoph Lotter

Gute Nachricht für alle Vereine in Pfaffenhofen, die in der Marktgemeinde ihre Feste feiern: In Zukunft erstattet der Markt die Gebühr für Schankgenehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen über einen kleinen Umweg. Diese Ausnahmeregelung gilt allerdings nur für Feiern, bei denen kein Eintritt verlangt wird. Wie das Ganze funktionieren soll, diskutierte der Marktgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag.

Die Gebühr für eine „vorübergehende Gaststättenerlaubnis“, wie es im entsprechenden Landesgesetz heißt, beträgt in Pfaffenhofen in der Regel nämlich am ersten Tag 25 Euro, für jeden weiteren werden 15 Euro fällig. Ausnahmeregelungen für den Verkehr kosten bei Straßenfesten 120 Euro und bei Umzügen 36 Euro. Um die ortsansässigen Vereine, Hilfsorganisationen und Kirchengemeinden zu entlasten, hatte Marktrat Dominik Wansing (Grüne) beantragt, diese von den genannten Gebühren zu befreien.

Vereine können in Zukunft einen erhöhten Zuschuss beantragen

Bürgermeister Josef Walz wies jedoch darauf hin, dass ein Verzicht auf die Gebühren nicht möglich sei. Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) sei gesetzlich dazu verpflichtet, diese zu erheben. Eine entsprechende Kostenerstattung für die Vereine durch das Rathaus wäre ein unnötiger bürokratischer Großakt, sagte Walz. Denn der Markt würde die Gebühren lediglich der VG erstatten. Zudem gehe es für die Vereine nur um sehr geringe Beträge. Pfaffenhofen habe im vergangenen Jahr insgesamt 620 Euro an den Schankgenehmigungen und 672 Euro an den Verkehrsanordnungen verdient. Eine Umfrage der Pfaffenhofer Verwaltung bei den umliegenden Kommunen habe ergeben, dass die Stadt Weißenhorn und die VG Altenstadt die Festgebühren übernehmen und entsprechend intern verrechnen. Die Städte Vöhringen und Illertissen, sowie die Gemeinden Roggenburg, Holzheim, Buch und Nersingen stellten den Vereinen die Verwaltungsgebühren in Rechnung. Letztlich wurde Wansings Antrag nur von vier Markträten befürwortet und somit abgelehnt.

Stattdessen schlug Karlheinz Thoma (SPD) vor, den Vereinen die Gebühren im Rahmen der Förderzuschüsse zu erstatten, sprich diese um einen entsprechenden Betrag zu erhöhen. Allerdings müssten die Vereine diesen erhöhten Zuschuss jeweils beim Markt Pfaffenhofen beantragen. Dieser Antrag wurde nach einer kurzen Diskussion einstimmig angenommen. Die Pfaffenhofer Vereine können künftig also ihre Feste ohne zusätzliche Kosten für Schankgenehmigung und Verkehrsregelung feiern.

