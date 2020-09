14:06 Uhr

Vereinsring Burlafingen hat neuen Vorsitzenden

Plus Die Arbeitsgemeinschaft von 17 Vereinen setzt aber auch auf ein bekanntes Gesicht in der Führungsriege.

Von Inge Pflüger

Die Neuwahlen scheiterten noch im Juli, am Montagabend wurde nun in der außerordentlichen Jahreshauptversammlung des Vereinsringes Burlafingens ruck zuck der erste Vorsitzende mit dem 28-jährigen Christian Glöckler gewählt.

Er wird damit Nachfolger von Georg „Schorsch“ Schlaier. Ganz hört der „Schorsch“ nicht auf – er wird die kommenden drei Jahre als zweiter Vorsitzender zusammen mit Glöckler den Vereinsring führen. Der Nachfolger, der bereits im Musikverein Burlafingen im Vorstand agierte, trat nämlich nur unter dieser Prämisse das Amt an. Glöckler ist ledig, 1992 in Burlafingen geboren, studiert Politikwissenschaften und ist im CSU-Ortsverband engagiert. In diesem Zusammenhang betonte Schlaier am Rande der Veranstaltung: Nach wie vor heiße seine Devise „keine Parteipolitik im Verein“, danach habe er in den vergangenen Jahren erfolgreich gehandelt und so solle es auch künftig sein.

Drei Jahrzehnte Chef im Vereins-Ring

33 Jahre war Georg Schlaier als Vorsitzender im Vereinsring, zunächst als Stellvertreter und dann als Boss. In all den Jahren führte er den Vereinsring unkonventionell in friedlichem Fahrwasser.

Ihr Amt als Schriftführerin hat auch Rosl Schäufele abgegeben, sie arbeitete von Anfang an mit Georg Schlaier in der Führungsriege. „Das waren sehr nette Jahre“, sagt die SPD-Stadt- und Kreisrätin sowie stellvertretende Bürgermeisterin Neu-Ulms. Es ist „nicht übertrieben, in all den Jahren ist zwischen uns kein böses Wort gefallen“, blickte sie zurück. Unvergesslich für sie war einst ihre Wahl zur Schriftführerin.

Der Laden von Rosl und Hans Schäufele ist eine echte Institution in Pfuhl

Bei einer Veranstaltung im „Kreuz“ war’s, als der damalige Ringvorsitzende Max Kössinger auf der Suche nach einer Schriftführerin sie kurzum mit den Worten, „wer im Kreistag ist, kann auch schreiben und lesen“ ins Amt delegiert habe. In ein Amt, das die engagierte Kommunalpolitikerin dann auch 42 Jahre verantwortungsvoll ausgeführt habe so das Lob einiger Teilnehmer. Zur Nachfolgerin wurde einstimmig per Akklamation Anna Briechle gewählt. Übrigens vier Vorsitzende durchlief Rosl Schäufele, angefangen bei Max Kössinger, über H. Nägele, Anton Glöckler sen. bis hin zu Georg Schlaier.

Für ihre langjährige aufopfernde Mitarbeit erhielt sie aus den Händen des neuen Vorsitzenden Christian Glöckler namens der 17 Vereine, die im Ring Mitglied sind, einen Gutschein über eine mehrtägige Reise in den Bayerischen Wald mit ihrem Mann Hans Schäufele.

Neu in den Ring wurden zwei Beisitzer mit Manfred Dittrich - bisher stellvertretender Vorsitzender - und Philipp Meier gewählt.

Mit Blick in die Zukunft informierte vorab Georg Schlaier, dass wohl das „Singen unterm Christbaum“ Opfer der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen werde. Vorstellen könnte er sich indes, dass der Volkstrauertag, den auch der Vereinsring gestaltet, durchgeführt werden kann. Das müsse im Detail aber zur rechten Zeit noch entschieden werden.

