vor 46 Min.

Verena Rosa Kraus aus Neu-Ulm hat ihren Traum vom Tanzen zum Beruf gemacht

Plus Ein Leben für den Tanz: Verena Rosa Kraus tourte schon mit Musikern wie DJ Ötzi. Heute betreibt sie in ihrer Neu-Ulmer Heimat die Tanzschule FKV-Dance.

Von Andreas Brücken

Verena Rosa Kraus hat ihren Traum vom Tanzen zum Beruf gemacht - und das mit großem Erfolg. Sie war schon mit Musikern wie DJ Ötzi oder den Geschwistern Hofmann auf Tournee. Auch für die 150-Jahr-Feier der Stadt Neu-Ulm leistete Kraus zahlreiche kreative Beiträge. Von Berlin, wo Kraus einige Jahre lebte, kehrte die Tänzerin in ihre Neu-Ulmer Heimat zurück, wo sie vor fünf Jahren die Tanzschule FKV-Dance eröffnete. Ein kleines Jubiläum, das im gebührenden Rahmen im vergangenen Februar gefeiert werden sollte. Doch blieb das im Studio, das sich in der Glacis Galerie befindet, leer.

Auch Verena Kraus und FKV-Dance leiden unter dem Corona-Lockdown

Wie allen Kunstschaffenden und Veranstaltern machte das Coronavirus auch hier dem Showprogramm einen Strich durch die Rechnung. Drastisch sind auch die abnehmenden Mitgliederzahlen, die sich während der zurückliegenden fünf Jahre zuerst steil nach oben entwickelten: Seit dem Lockdown im vergangenen Herbst haben sich von rund 1700 Vereinsangehörigen fast 500 abgemeldet. Umso dankbarer ist Kraus für die Fans und Freunde, die der FKV-Abteilung die Treue halten. Fünf Festangestellte und 35 freiberufliche Mitarbeiter beschäftigt Kraus in ihrem Unternehmen. Sichtlich stolz zeigt sie dabei auf Lizz.

Die junge Frau absolvierte vor Kurzem erfolgreich ihre Ausbildung: "Ich bin froh, dass ich sie übernehmen kann, weil ich als Arbeitgeber auch in der Krise eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern habe", sagt Kraus. "Ohne meine Leute wüsste ich manchmal nicht, wie ich mich motivieren sollte." Denn der Verein ist für viele Mitglieder mehr als Hip Hop, Zumba oder Yoga. "Wir leben und lieben unser Studio und sind hier in der Einkaufsmall zur zweiten Heimat für viele geworden." Deshalb raffen sich die Mitarbeiter immer wieder zu neuen kreativen Ideen auf, um während des Lockdowns den Kontakt zu den Mitgliedern aufrechtzuhalten.

FKV-Tanzstudio in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie

"Liebe zum Mitnehmen" aus dem Tanzstudio in der Glacis-Galerie

Auch mit der Aktion "Liebe zum Mitnehmen" stemmt sich das FKV Team gegen die Krise: Auf einem Zettel, ähnlich den Suchbriefen, wie sie an Straßenlaternen zu finden sind, dürfen hier schmale Papierstreifen abgerissen werden. "Gib dem Tag eine Chance", "Du machst das toll. Egal was" oder "Ich mag dich, ich hoffe, du dich auch", so lauten die geschriebenen die Komplimente, die man anderen oder auch sich selbst machen darf. Wer sich beim Abreißen filmt und unter dem Hashtag "strongertogether" postet, nimmt an einer Verlosung von Überraschungspreisen teil.

Für die lang ersehnte Wiedereröffnung sieht sich Kraus bestens gewappnet: "Wir haben Fiebermessgeräte, Lüftungsanlagen und genug Platz, um die Sicherheitsabstände einzuhalten", sagt die Tänzerin und spricht von einem Zertifikat, das helfen könne, Hygienemaßnahmen zu standardisieren: "Dafür würde ich auch strenge und regelmäßige Kontrollen in Kauf nehmen."

