vor 43 Min.

Vergewaltigung an Halloween in Illerkirchberg: So lautet das Urteil

Plus Junge Männer sollen eine 14-Jährige in Illerkirchberg mehrfach vergewaltigt haben. Im Prozess am Landgericht Ulm ist jetzt das Urteil gefällt worden.

Im Prozess um die Vergewaltigung einer 14-Jährigen an Halloween in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) ist am Montag am Landgericht Ulm ein Urteil gesprochen worden. Grundlage hierfür war ein hinter den Kulissen ausgehandelter Deal mit dem Gericht.

Demnach wurden die angeklagten jungen Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 15 und 27 Jahre alt waren, zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt - je nach Alter und Persönlichkeit wird dabei zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht unterschieden.

Illerkirchberg: 14-Jährige betäubt und neunmal vergewaltigt

Die Männer sollen, wie mehrfach berichtet, eine 14-Jährige an Halloween betäubt und vergewaltigt haben. Ihnen wurde vorgeworfen, die Schülerin Ende Oktober 2019 in Illerkirchberg mit Betäubungsmitteln wehrlos gemacht zu haben. Vier von fünf Männern sollen sich laut Staatsanwaltschaft neunmal an ihr vergangen haben. Den angeklagten Asylbewerbern aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak wurde mehrfache Vergewaltigung oder Beteiligung vorgeworfen.

Die Angeklagten sollen nach Angaben des Gerichts die Vorwürfe zum Teil eingeräumt haben. Was wirklich in der Nacht geschah, liegt aber nach Einschätzung des Gerichts noch immer teilweise im Dunkeln. Denn das Opfer, das seit dem Vorfall unter einer "schweren posttraumatischen Störung" leidet, habe teilweise nachweislich falsche Angaben gemacht. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Fischer sprach von einem "ständigen Hin und Her" in den Aussagen des Opfers.

Weitere Informationen in einem ausführlicheren Bericht folgen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen