Verheerende Explosion im Libanon: Dieser Arzt aus Ulm half in Beirut

Plus Björn Hossfeld war in Libanons Hauptstadt Beirut, um nach Verletzten der verheerenden Explosion zu suchen. Jetzt schildert er seine Eindrücke.

Von Thomas Heckmann

Der Ulmer Arzt Björn Hossfeld war gemeinsam mit Kollegen in Beirut – kurz nach dem unfassbaren, gigantischen Knall. Am 4. August erschütterte eine Explosion Libanons Hauptstadt. Im Erkundungstrupp, im Auftrag des Auswärtigen Amtes, suchte Hossfeld dort nach deutschen und europäischen Verletzten. Jetzt berichtet er von seinen Eindrücken.

Bagger entfernen Trümmer am Ort der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut. Bild: Marwan Naamani, dpa

Der Ulmer Arzt reiste kurz nach der Explosion nach Beirut

Der 50-jährige Hossfeld ist Berufssoldat im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BwK) und dort Leitender Oberarzt in der Sektion Notfallmedizin. In seinem Alltag arbeitet er auf der Intensivstation genauso wie in der Zentralen Notaufnahme, als Notarzt ist er auch im Rettungshubschrauber „Christoph 22“ unterwegs. Im Rahmen der 13 Auslandseinsätze der Bundeswehr wird er regelmäßig in aller Welt eingesetzt.

Nachdem es am Dienstagabend vergangener Woche zur Explosion im Beiruter Hafen kam, wurde auch der Ulmer Arzt hellhörig – denn der erfahrene Notfallmediziner war schon im Rahmen der „MedEvac“-Einsätze der Bundeswehr an der Rückholung von verletzten Deutschen beteiligt.Auch bei Busunfällen in Mexiko und auf Madeira war schon eine fliegende Intensivstation der Bundeswehr zum Verletztentransport im Einsatz. Mehrfach wurden nach dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 verletzte Deutsche ausgeflogen.

Am Mittwoch meldete sich nun die zentrale Koordinierungsstelle für MedEvac-Einsätze bei den Bundeswehrkrankenhäusern, um nach Personal für einen Erkundungseinsatz zu fragen. Nach der Zusage aus Ulm ging es für Hossfeld dann am Donnerstagmorgen um vier Uhr nach Köln zum Flughafen. Dort wurde er vom Chefarzt der Koblenzer Viszeralchirurgie, einem Fliegerarzt und einem Koordinator erwartet. 10.30 Uhr vormittags startete das Viererteam in einem Jet der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums direkt nach Beirut.

Im Landeanflug sah Hossfeld den zerstörten Hafen von Beirut

Im Landeanflug war der zerstörte Hafen zu erkennen, der Flughafen im Süden der Stadt war aber vollkommen unbeschädigt und betriebsbereit. Dort wurde das Erkundungsteam vom Militärattaché der Deutschen Botschaft empfangen. Die Arbeit des Erkundungseinsatzes startete am Freitagmorgen: Wie viele Patienten gibt es in Beirut – und welche Art von Verletzung haben sie? Reicht ein Flug oder braucht man mehrere Flüge? Oder muss man erst einmal die medizinische Versorgung vor Ort unterstützen? Über den Militärattaché war das deutsche Ärzteteam bereits beim Leiter des Beiruter Militärkrankenhauses angemeldet. Über den Chefarzt sagt Hossfeld: „Der war sehr gut organisiert, sehr gut vernetzt. Er hatte in alle anderen Beiruter Krankenhäuser Verbindungsoffiziere entsandt.“ So konnte er abfragen, wo deutsche oder europäische Patienten sind und welche Verletzungen sie haben.

Ein Ulmer Arzt erlebte Beirut nach der Explosion. Bild: Björn Hossfeld

„Der Hafen ist in einem Ausmaß zerstört, dass man sich das ohne Bilder gar nicht vorstellen kann und auch kaum beschreiben kann. Das angrenzende Stadtviertel mit vielen Hochhäusern und einem 350-Betten-Krankenhaus ist ebenfalls zerstört. In diesem Stadtviertel gab es keine Fensterscheiben, die intakt waren. Es standen praktisch nur noch die Rohbauten“, so versucht der Ulmer Arzt seine Eindrücke in Worte zu fassen. Außerhalb eines Zwei-Kilometer-Radius um die Explosionsstelle war die Stadt unbeschädigt und auch die Infrastruktur funktionierte. Man konnte nicht nur einkaufen oder Essen gehen, auch die Krankenhäuser waren ganz normal in Betrieb. Bei seinen Besuchen dort traf Hossfeld auf technische Ausstattung und fachkundige Mediziner wie in Mitteleuropa. „Natürlich haben die Krankenhäuser dort die gleichen Probleme wie überall auf der Welt mit COVID-19 und sie mussten die 350 Patienten aus dem zerstörten Krankenhaus übernehmen. Zusätzlich mussten sie die Verletzten nach der Detonation versorgen.“

Hossfeld sah viele Helfer in den zerstören Straßen von Beirut

Extrem positiv fiel Hossfeld auf, dass in der Stadt viele freiwillige Helfer unterwegs waren, vor allem Jugendliche. Ausgerüstet mit Besen und Schaufeln räumten sie Glassplitter und Trümmer weg. Direkt im Hafenbereich waren Helfer des deutschen Technischen Hilfswerkes, der Freiwilligen-Organisation „@fire“ und zahlreicher weiterer europäischer Organisationen im Einsatz, die mit Suchhunden, Sonden und technischem Gerät nach Opfern und Überlebenden unter den Trümmern gesucht haben.

Die wenigen europäischen Patienten haben überwiegend Knochenbrüche und Schnittverletzungen erlitten. Da sie ihren Lebensmittelpunkt in Beirut haben, hatten die Verletzten gar kein Interesse daran, nach Deutschland ausgeflogen zu werden. Alle Patienten, die Hossfeld gesehen hat, waren gut versorgt.

Die Druckwelle der Explosion schlug im Hafen von Beirut mit verheerender Wucht ein. Bild: Björn Hossfeld

Nach seiner Rückkehr aus Beirut begann für den Arzt der Alltag

Nach dem Rückflug am Sonntag kehrte der Anästhesist Hossfeld sofort wieder in seinen Klinikalltag zurück und trat am Montag zur Nachtschicht an. Auf die Frage, ob er sich wieder an solchen Erkundungsmissionen beteiligen wird, antwortet er sehr spontan und überzeugt: „Ich bin Soldat, ich gehe dahin, wo mich der Dienstherr hinschickt.“

Beirut bleibt ihm in Erinnerung als „eine normale arabische Stadt mit einer guten Infrastruktur und sehr freundlichen Menschen. Eine sehr interkulturelle und sehr interkonfessionelle Stadt, christliche Kirchen neben Moscheen, die gut nebeneinander existieren“. Aber auch die Zerstörung bleibt im Gedächtnis: „Verbogene Stahlträger, Seecontainer, die sicherlich mehrere Meter durch die Luft geflogen sind. Autos, Lkw, Kräne, die irgendwo verstreut liegen. Die Gewalt der Explosion war unvorstellbar groß.“

Unglück Am 4. August waren im Hafen von Beirut 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Mindestens 220 Menschen wurden getötet, über 6000 verletzt. Eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft ist unter den Toten.

