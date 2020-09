02.09.2020

Verkauf der Bader-Gruppe ist durch

Der Verkauf der Bader Maschinenbau Gruppe ist durch. Das teilen die Bader-Gruppe und Insolvenzverwalter Martin Hörmann in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurde mit Zustimmung aller Gremien am 1. September die Übertragung der Maschinenbau- und metallverarbeitenden Gruppe mit bisherigem Sitz im schwäbischen Senden vollzogen. Der Hauptsitz in Senden wird wie berichtet auf die anderen Standorte verlagert. Für Insolvenzverwalter Hörmann von der Kanzlei anchor Rechtsanwälte findet die neunmonatige Insolvenz- und Sanierungsphase damit eigenen Angaben nach einen „ebenso zügigen wie auch zukunftsträchtigen Abschluss“.

Erwerber der in Deutschland, Ungarn und Rumänien produzierenden Gruppe, die Produkte wie Schaltschränke, Maschinenverkleidungen, Bedienpulte sowie Speziallösungen entwickelt und herstellt, ist laut Mitteilung ein Management-Team aus den Geschäftsführern der Standorte Babenhausen und Wachau sowie der neu formierten Bader Holding GmbH. Das Investment Office GFEP Family Equity hat sich mit einer kleinen Gruppe von Unternehmern ebenfalls an der neuen Bader Holding GmbH beteiligt. Auf Basis der vom Insolvenzverwalter verfolgten Sanierungslösung haben die neuen Besitzer laut Pressemitteilung ein Fortführungskonzept vorgelegt. Die Belegschaft wurde von 1000 Mitarbeitern auf 700 abgebaut. Diese Maßnahmen seien gemeinsam mit Betriebsräten und IG Metall getroffen worden. (az)