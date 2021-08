Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm ist am Wochenende voll gesperrt

An der Ludwig-Erhard-Brücke wird seit Tagen schon gearbeitet. Nun kommt es am Wochenende zu einer Vollsperrung. Die Stadt Ulm erklärt, wie der Verkehr umgeleitet wird.

Dass es in den Sommerferien vor dem Ulmer Hauptbahnhof und auch an der Ludwig-Erhard-Brücke zu Baumaßnahmen kommt, hatte die Stadt vor Wochen bereits angekündigt. Jetzt wird an der Brücke, die den Blaubeurer Ring und die Karlstraße miteinander verbindet, der Bauabschnitt gewechselt. Dafür ist am Wochenende eine Vollsperrung notwendig.





Von Freitagabend, 20. August, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 23. August, 5 Uhr, ist die Brücke komplett gesperrt. Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Dienstag mitteilt, dürfen dann in dieser Zeit nur noch Einsatzfahrzeuge das Bauwerk passieren.

Ludwig-Erhard-Brücke gesperrt: So wird in Ulm umgeleitet

Für alle anderen sei eine Umleitung eingerichtet: Aus Richtung Süden in Richtung Innenstadt wird der Verkehr über Zinglerstraße, Neue Straße und Frauenstraße umgeleitet. Aus der Innenstadt kommender Verkehr wird über die Friedrich-Ebert-Straße und die Neue Straße stadtauswärts gelenkt.

Ab Montagmorgen, 5 Uhr, wird der Verkehr wieder auf je einer Fahrspur pro Fahrtrichtung über die Ludwig-Erhard-Brücke geführt.

Im Laufe des Wochenendes soll es im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Brücke noch eine weitere kurzzeitige Sperrung im Umfeld geben: Am Samstagvormittag, 21. August, ist von 8 bis 12 Uhr die Schillerstraße auf Höhe der Ludwig-Erhard-Brücke gesperrt.

Auch Bus-Verkehr von Sperrung betroffen

Von der Sperrung ist auch der Nahverkehr betroffen. Wie die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mitteilen, können die Busse der Linie 10 die Haltestellen „Hauptbahnhof“, „Theater“ und „Stadtwerke“ auf der Fahrt vom und zum Blautal-Center nicht bedient werden. Zwischen den Haltestellen „Ehinger Tor“ und „Beim B'scheid“ verkehren die Busse in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt. Keine Einschränkungen soll es hingegen auf der Strecke vom Theater bis zum Donautal geben, heißt es. (AZ)