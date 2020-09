vor 18 Min.

Verkehr in Ulm und Neu-Ulm Wie fahrradfreundlich ist die Doppelstadt?

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ruft zum Fahrradklima-Test auf. So schnitten Ulm und Neu-Ulm zuletzt ab.

Ulm hat viel Geld reserviert, um die Bedingungen für Radler in der Stadt zu verbessern. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich beispielsweise mit den Fahrradstraßen oder dem Radweg entlang der neuen Straßenbahnstrecke einiges getan. Doch aus Sicht der Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) ist noch einiges zu tun. Die Ehrenamtlichen legten der Stadtspitze eine Liste mit Vorschlägen vor, reichten einen Antrag im Gemeinderat ein und organisierten eine Fahrrad-Demo. Nun können alle Bürger ihre Meinung darüber abgeben, ob bereits genug geschehen ist und wo es Probleme gibt. Auch in Neu-Ulm gibt es zwei Fahrradstraßen, das Team Radentscheid will einen Bürgerentscheid für weitere Verbesserungen erreichen. Auch, weil sich viele Radler aus Sicht der Verantwortlichen nicht auf die Straßen trauen und stattdessen verbotenerweise auf Gehwege ausweichen.

Der ADFC startet den Fahrradklima-Test

Ab sofort läuft die Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test 2020: Der ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wieder Hunderttausende Radfahrerinnen und Radfahrer dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Der Test soll helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. An der Umfrage können sich auch Radfahrer beteiligen, die in den beiden Donaustädten unterwegs sind.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch bittet die Bürgerinnen und Bürger um zahlreiche Teilnahme: „Fahrradfreundlichkeit ist ein echter Standortfaktor und ein Synonym für Lebensqualität geworden. Deshalb haben wir in Ulm für den Radverkehr in letzter Zeit viel getan.“ Er führt die Eröffnung der Fahrradstraßen Wörthstraße, Zeitblomstraße, des Mähringer Wegs und der Heimstraße an. „Auch die Verbesserungen für den Radverkehr im Zuge des Baus der Linie 2 und der Ausbau des Radweges entlang der Wiblinger Allee waren wichtige Meilensteine“, so Czisch weiter. Jetzt gehe es um die Frage, ob die Verbesserungen ankommen.

Die Umfrage des ADFC stellt 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit

Bei der Online-Umfrage werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt – beispielsweise, ob Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob Radwege von Falschparkern zugeparkt werden und ob sich Radfahren insgesamt sicher anfühlt. Vor zwei Jahren haben sich insgesamt 170000 Ulmer an der Umfrage beteiligt– 40 Prozent mehr als 2016. Sie haben 683 Städte und Gemeinden bewertet (2016: 539). Ulm schloss im Städteranking zuletzt auf Platz 12 von 41 ab (Note 3,94). Neu-Ulm landete in der Rangliste auf Platz 35 von 106 (Note 3,87). Je nach Größe der Stadt gibt es verschiedene Rankings.

Die Umfrage läuft noch bis Montag, 30. November. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie die Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. (az)

Wer sich an der Umfrage beteiligen will, kann im Internet auf der Seite fahrradklima-test.adfc.de abstimmen.

