Verkehrs-Chaos am Donnerstag, Verbesserungen am Freitag

Am Donnerstagabend herrschte Chaos an der Ausfahrt des Parkhauses Salzstadel.

Am Donnerstag steckten Autofahrer teils stundenlang im Berufsverkehr fest. Am Freitag läuft es besser. Noch einmal steht eine Vollsperrung in der Ulmer Innenstadt an.

Verkehrs-Chaos in Ulm: Große Teile der Innenstadt waren am Donnerstagabend hoffnungslos überlastet. Wegen der Asphalt-Arbeiten für die neue Straßenbahnlinie 2 und der Baustelle der Sedelhöfe waren Abschnitte rund um den Hauptbahnhof sowie auf der Olgastraße und der Neutorstraße gesperrt. Für viele Fahrer ging im Feierabendverkehr fast nichts mehr. „Dass Stauungen kommen, war uns allen klar. Dass der Verkehr in dem Maß zum Stillstand kommt, das hätten wir nicht erwartet“, gesteht Bauoberleiter Johann Karmann.

Sperrungen in Ulm: Stadt gibt zusätzliche Fahrspuren frei

Um ein weiteres Chaos am Freitagabend zu vermeiden hat die Stadt einige Fahrspuren zusätzlich freigegeben. Die Friedrich-Ebert-Straße war wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar. Außerdem konnten Autofahrer von der Neutorstraße nach rechts in die Olgastraße (Richtung Hauptbahnhof/Post) abbiegen und von dort aus über die Friedrich-Ebert-Straße nach Süden in die Neue Straße weiterfahren. Auch die Wengengasse war von der Neutorstraße aus erreichbar. Um das zu ermöglichen, sicherten Arbeiter die Baustelle der Sedelhöfe mit zusätzlichen Betonleitwänden. Die Maßnahmen waren erfolgreich: Massive Staus blieben am Freitagabend aus. Gesperrt blieben die Olgastraße in Richtung Hauptbahnhof zwischen Ensingerstraße und Neutorstraße sowie die Neutorstraße in Richtung Karlstraße.

Dort wird am Wochenende die finale Asphaltdeckschicht eingebracht. Ab Montag sollen die Abschnitte dem Verkehr wieder voll zur Verfügung stehen. Eine Sperrung zu einem früheren Termin während der Schulferien wäre nicht möglich gewesen, betont Bauoberleiter Karmann: „Die Vorarbeiten waren nicht so weit.“ Noch einmal wird es eine Vollsperrung geben: auf der Karlstraße. Geplant ist sie für das Wochenende vom 13. und 14. Oktober. Zumindest der Berufsverkehr bleibt dann verschont.

