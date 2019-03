07:00 Uhr

Verkehrsprobleme bewegen die Anwohner im Wiley

Neben dem Ärger mit einer Ampel und lästigen Bodenschwellen gibt es Zukunftssorgen im Neu-Ulmer Stadtteil Wiley. Etwa wegen der Kinderbetreuung.

Von Stefan Kümmritz

Bei der Bürgerversammlung des Stadtteils Wiley am Donnerstagabend in der Hochschule Neu-Ulm hatten die zahlreichen Besucher viele Fragen und Begehren an Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, die Vertreter der Stadtverwaltung und an Polizeihauptkommissar Thomas Merk. Der Schuh drückte sie an einigen Stellen, ein zentrales Anliegen der Wiley-Bürger kristallisierte sich aber nicht heraus. Insgesamt scheint die Welt in dem Stadtteil in Ordnung zu sein.

Unsicherheiten gibt es bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Kinderversorgung in Kindertagesstätten und Schulen. Die Prognosen sehen nicht schlecht aus, zeigen aber auch, dass der Bedarf an Einrichtungen steigen wird. Und so sieht Ralph Seiffert, der Zuständige für Schule, Sport, Soziales in der Stadtverwaltung, durchaus eine Unterversorgung. Er betont aber: „Wir planen zusätzliche Krippenplätze und kommen auf 60 Prozent Versorgung und das ist im Vergleich mit anderen Gebieten ein guter Wert.“

Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer berichtete Positives zum neuen Gewerbe-Campus an der Filchnerstraße und dem anschließenden Wohnpark mit 600 Einheiten (Illerpark oder Wiley-West). Tobias Frieß, Leiter des Fachbereichs Verkehr in Neu-Ulm, berichtete, die Stadtverwaltung habe auf den Wunsch der Wiley-Bürger reagiert und an der Memminger Straße eine zusätzliche Fußgänger- und Radfahrerampel zu den Geschäften in der parallel verlaufenden Wegenerstraße angebracht. Hier gab es von Wiley-Bewohnern aber auch Kritik. Eine Bürgerin meinte: „Die Signale sind immer die gleichen, egal ob Rot oder Grün ist. Wie soll man das verstehen?“ Ein anderer Wiley-Bewohner fügte an: „Der Zeittakt ist zu lang. Es dauert ewig, bis für Fußgänger Grün kommt. Dann laufen die Leute, wenn Platz ist, rüber und die Ampel wird Rot, wenn kein Fußgänger mehr da ist.“ Das nerve die Autofahrer, manche würden die Ampel auch übersehen. Noerenberg wollte den Einwand nicht gelten lassen. Er sagte: „Wer nicht 33 Sekunden Zeit hat, sollte mal tief durchatmen, das tut ihm gut.“

Wenig Verständnis zeigte der Oberbürgermeister auch bei der Klage eines Bürgers über die zusätzlich zu Piktogrammen auf dem Susan-Sonntag-Ring angebrachten Bodenschwellen. Sie sollen bewirken, dass Autofahrer langsam tun. Noerenberg sagte: „Es gab Proteste wegen zu schneller Fahrer. Dann tut man was und es ist auch wieder nicht recht.“

Vorplatz am Kindergarten wird abends für Trinkgelage genutzt

Ein Problem ist für einige Wiley-Bewohner der Kindergarten im Grünen Haus. Der Vorplatz sei zu klein, außerdem würden sich dort abends immer Jugendliche treffen, Alkohol trinken und den Platz verdrecken. Am nächsten Morgen müssten Kindergärtnerinnen immer erst den Platz absuchen, um Gefahren für die Kinder zu vermeiden. Gerold Noerenberg berichtete: „Es ist nicht der einzige Kindergarten, der mit diesem Problem kämpft.“ Das Problem gebe es auch andernorts, warf ein Bürger ein. Zum Beispiel am überdachten Platz bei der Hochschule. In lauen Nächten würden Jugendliche dort alles mögliche hinterlassen – „von kaputtem Glas bis hin zu allen möglichen menschlichen Ausscheidungen“. Ein anderer Bewohner entgegnete: „Zum einen ist das Erziehungssache der Eltern. Aber ich frage auch: Was haben Sie gemacht, als Sie jung waren?“. Dies stieß auf geteiltes Echo.

Weitere Fragen der Wiley-Bewohner befassten sich mit dem Wasserturm, mit Raserei in der Washington-Allee, der Parksituation in der Edison-Allee (wobei Tobias Frieß die Situation nach einer Untersuchung nicht als dramatisch ansieht) und dem schlechten Zustand der Memmingerstraße (Noerenberg: „Erst ist die Reuttier Straße dran, dann der Allgäuer Ring und schließlich die Memminger Straße.“). Andere äußerten sich zum Bau einer Straßenbahnlinie bis nach Ludwigsfeld, die nach Worten des Oberbürgermeisters weiterhin nicht kommen wird, fehlenden Papierkörbe, Sauereien an den Müllcontainern oder der Installierung eines Wochenmarkts am Stadtteilplatz. Noerenberg und seine Mitstreiter versprachen, sich um alles Machbare zu kümmern.

