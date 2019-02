23.02.2019

Verletzten ausgesetzt: Fahrer in Haft

Verursacher fast ein Jahr nach schwerem Unfall ausgeliefert

Der Fahrer eines Renault Kangoo hatte einen Radfahrer gerammt und schwer verletzt, den Mann und sein Gefährt zunächst in sein Auto geladen – und dann auf der Straße ausgesetzt. Jetzt ist der Unfallfahrer in Haft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Meldung mitteilen.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch, 18. April, in der Ulmer Frauenstraße ereignet, ausgesetzt haben soll der Autofahrer den schwer verletzten Radler auf der Straße zwischen Erbach-Bach und Ringingen. Danach soll der Unfallverursacher geflüchtet sein. Ein Zeuge hatte den Verletzten gefunden und die Polizei gerufen. Ein anderer Zeuge hatte an der Unfallstelle einen Teil des Kennzeichens abgelesen und der Polizei mitgeteilt. So hatten die Ermittler eine erste Spur. Sie machten den mutmaßlichen Unfallfahrer ausfindig. Das Amtsgericht Ulm erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen. Über eine internationale Fahndung konnte der Beschuldigte Mitte Januar dieses Jahres in Rumänien festgenommen werden. Er befindet sich nach der Auslieferung nun in Untersuchungshaft in einer deutschen Justizvollzugsanstalt. (az)

