01.10.2018

Verlorenes Kennzeichen löst Unfallflucht

Streit unter Autofahrern eskaliert

Neu-Ulm Ein Autofahrer hat sich am Samstag nach einem Unfall in Neu-Ulm aus dem Staub machen wollen – dabei aber übersehen, dass eines seiner Kennzeichen zurückblieb.

Wie der Polizei zufolge bislang ermittelt werden konnte, war gegen 10 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto in der Otto-Hahn-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Leibnizstraße wollte er nach rechts abbiegen, musste deshalb abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 34-jähriger Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät – er fuhr auf das Heck des Wagens vor ihm auf.

Dann eskalierte die Situation recht schnell: Als die Männer aus ihren Autos ausstiegen, wurde der Unfallverursacher aggressiv und beleidigte sein Gegenüber. Um einer weiteren Konfrontation aus dem Wege zu gehen, entschied sich der 32-Jährige deshalb, in seinem Fahrzeug auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Dies nutzte der 34-Jährige – und flüchtete kurzerhand von der Unfallstelle. Bevor er mit seinem Wagen davonfuhr, entfernte er noch sein hinteres Kennzeichen. Dies offenbar, um unerkannt fliehen zu können.

Dabei entging dem Mann jedoch, dass sich sein vorderes Kennzeichen beim Zusammenprall am Wagen des Unfallgegners verhakt hatte. Es blieb am Unfallort zurück. Die Polizei traf den Unfallverursacher kurze Zeit später zu Hause an. Dabei stellte sich heraus: Er hatte ziemlich viel Alkohol getrunken.

Das Unfallopfer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Schaden am Wagen des Verursachers beläuft sich auf rund 5000 Euro. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, dem unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung und einer Beleidigung eingeleitet. (az)

Themen Folgen