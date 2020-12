vor 49 Min.

Vermisst: Polizei sucht in Ulm mit Großaufgebot nach 46-Jährigem

Polizei und Bekannte des 46-Jährigen sorgen sich um dessen Gesundheit. Ihm könnte womöglich etwas zugestoßen sein.

In Sorge um seine Gesundheit suchen derzeit viele Polizisten in Ulm nach Alpan Alpad. Wie die Polizei am Montagabend mitteilt, hatte der 46-Jährige kurz nach 13 Uhr seine Wohnung am Ulmer Eselsberg verlassen. Aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands befürchten Bekannte und die Polizei, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Alpad ist nach Polizei Angaben 1,83 Meter groß und mit einem Gewicht von etwa 140 Kilogramm auffallend korpulent. Er hat dunkelbraune kurze Haare und trägt eine silberfarbene Brille. Bekleidet ist er nach Erkenntnissen der Polizei mit einer schwarzen Fleece-Jacke, einem grauen Kapuzenshirt, blauen Jeans und scharzen Turnschuhen.

Seit dem Montagnachmittag suchen viele Streifen der Polizei und Polizeihundeführer nach dem Vermissten. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise und hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Wer den Mann seit dem frühen Nachmittag gesehen hat, seinen Aufenthaltsort kennt oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (az)

