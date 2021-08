16-Jährige aus Rechtenstein weiter vermisst: Polizei hat neue Fragen

Seit mehr als zwei Wochen gilt eine 16-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis als vermisst. Jetzt veröffentlicht die Polizei ein neues Bild und hat neue Fragen.

Die 16 Jahre alte Amani Aljaffal aus Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis) gilt seit mehr als zwei Wochen als vermisst. Ihre Spur verliert sich in Ehingen. Dort wurde sie, wie bereits berichtet, das letzte Mal gesehen. Nun bitten die Ermittler am Mittwoch mit neuen Fragen und einem weiteren Bild die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Die 16-jährige Amani Aljaffal gilt als vermisst. Foto: Polizei Ulm

Folgende Fragen hat das Polizeipräsidium Ulm in deutscher, aber auch in arabischer Sprache veröffentlicht:

Wer hat Amani Aljaffal seit Montag, 26. Juli 2021, gesehen?

Wer hat Foto- oder Videoaufnahmen vom 26. Juli 2021 aus dem Bereich des Bahnhofs und Berufschulzentrums in Ehingen , zum Beispiel mit dem Telefon oder einer Dash-Cam?

, zum Beispiel mit dem Telefon oder einer Dash-Cam? Wer weiß, wo sich Amani Aljaffal aufhält?

Wer kennt Personen aus dem persönlichen Umfeld von Amani Aljaffal?

Wer stand in der Vergangenheit in Kontakt zur Familie Aljaffal?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die 16-Jährige verließ nach Polizeiangaben am Montag, 26. Juli 2021, gegen 6 Uhr das Elternhaus in Rechtenstein, fuhr mit dem Bus der Linie 320 nach Ehingen und stieg dort am Bahnhof aus. Sie ging zu Fuß in Richtung Weiherstraße und wurde zuletzt gegen 7.20 Uhr in Ehingen, Am Ramminger, gesehen.

Dort verliert sich jedoch ihre Spur. Bisherige Maßnahmen der Polizei, die zum Auffinden der Vermissten hätten führen können, verliefen bislang ergebnislos.

Vater äußert schrecklichen Verdacht: "Ich glaube, jemand hat sie entführt"

Angehörige befürchteten bereits kurz nach ihrem Verschwinden, dass dem Mädchen etwas zugestoßen sein könnte. Einen entsprechenden Verdacht soll jüngst auch ihr Vater geäußert haben. "Ich glaube, jemand hat sie entführt", wurde der 44 Jahre alte Familienvater von Bild am Sonntag zitiert. "Wir sind verzweifelt und haben Angst."

"Das ist eine Möglichkeit, der wir nachgehen. Aber wir ermitteln in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Wolfgang Jürgens damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch den Ermittlern liege die persönliche Einschätzung des Vaters vor. "Wir sind froh, dass er uns diesen Hinweis gegeben hat." Doch auch hier müsse überprüft werden: Gibt es zu dieser Vermutung Konkretes? Die Ermittlungen hierzu dauerten damals noch an. Ob es nun zwischenzeitlich neue Erkenntnisse gibt, war am Mittwochmorgen von einem Polizeisprecher auf Nachfrage nicht zu erfahren. "Mir ist kein neuer Sachstand bekannt", sagte er.