16-Jährige aus Rechtenstein weiter vermisst: Wurde sie entführt?

Seit einer Woche läuft die Suche nach einer 16-jährigen Vermissten aus Rechtenstein. In Ehingen wurde sie das letzte Mal gesehen. Ihr Vater äußert einen schrecklichen Verdacht.

Seit einer Woche gilt eine 16-Jährige aus Rechtenstein als vermisst. Die Ulmer Polizei veröffentlichte ein Foto der Jugendlichen und bat die Bevölkerung um Hinweise. Die Spur der 16-Jährigen verliert sich im rund 20 Kilometer entfernten Ehingen. Angehörige befürchteten bereits kurz nach ihrem Verschwinden, dass dem Mädchen etwas zugestoßen sein könnte. Wurde sie gar entführt?

Einen entsprechenden Verdacht soll jetzt ihr Vater geäußert haben. "Ich glaube, jemand hat sie entführt", wird der 44 Jahre alte Familienvater von Bild am Sonntag zitiert. "Wir sind verzweifelt und haben Angst."

Die vermisste Amani Aljaffal. Foto: Polizei

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll die 16 Jahre alte Amani Aljaffal am Montag, 26. Juli, gegen 6 Uhr ihr Zuhause in Rechtenstein verlassen und in den Bus der Linie 320 gestiegen sein. Eine Zeugin habe dann gesehen, dass die Jugendliche am Bahnhof Ehingen ausstieg und in Richtung Weiherstraße ging.

Zuletzt wurde sie am besagten Montag gegen 7.20 Uhr in der Nähe der Straßen Am Ramminger und Weiherbachweg gesehen. Seither fehlt jede Spur von der Jugendlichen.

Spaziergängerin findet persönliche Sachen in einem Wald bei Ehingen

Eine Spaziergängerin fand am Montagmorgen in der Nähe eines Pfades im Wald zwischen Büchelesweg und Am Ramminger den Rucksack der Jugendlichen. Darin befanden sich ihr Telefon, ein Geldbeutel und Schulsachen.

Was sagt nun die Ulmer Polizei zum Verdacht des Vaters? "Das ist eine Möglichkeit, der wir nachgehen. Aber wir ermitteln in alle Richtungen", sagt Polizeisprecher Wolfgang Jürgens im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch den Ermittlern liege die persönliche Einschätzung des Vaters vor. "Wir sind froh, dass er uns diesen Hinweis gegeben hat", so Jürgens. Schließlich würde die Familie die Vermisste ja am besten kennen. Doch auch hier müsse überprüft werden: Gibt es zu dieser Vermutung Konkretes? Die Ermittlungen hierzu würden andauern.

Ulmer Polizei: "Wir haben keine heiße Spur"

Seit der Öffentlichkeitsfahndung seien jedoch immer wieder Hinweise eingegangen, wo das Mädchen gesehen worden sein könnte. Dort sei dann auch immer wieder gesucht worden. Auch Spürhunde, Hubschrauber und Wasserretter waren im Einsatz. Doch bislang verlief die Suche erfolglos. Zwar wurde eine Ermittlungsgruppe gegründet, aber: "Wir haben keine heiße Spur", so Jürgens.

Hinweise nimmt die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.