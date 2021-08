Familie hofft auf Ende der Vermisstensuche: "Dann hätten wir Gewissheit"

Elchingen-Thalfingen

Etwa 100 Kräfte suchten bereits nach der vermissten 85-Jährigen in Thalfingen. Am Mittwoch soll es erneut eine groß angelegte Suche geben.

Plus In Thalfingen wird eine 85-Jährige seit 20 Tagen vermisst. Ihre Tochter glaubt kaum noch daran, dass sie lebend gefunden wird.

Von Michael Kroha

Seit 20 Tagen gilt Christel Vogt als vermisst. Am Mittwoch plant die Polizei eine erneute groß angelegte Suche in und rund um Thalfingen. In der Familie der stark dementen Frau, die in einem Seniorenheim lebte, rechnet jedoch eigentlich niemand mehr damit, die 85-Jährige noch lebend zu finden. "Ich habe kaum noch Hoffnung", sagt Christiane Fähnle. Sie wünscht aber, dass ihre Mutter überhaupt entdeckt wird. "Dann hätten wir wenigstens Gewissheit."

