15:55 Uhr

Vermisste 16-Jährige aus Ulm: Polizei gibt Entwarnung

Seit Ende Februar fehlte von einer 16-Jährigen aus Ulm jede Spur. Jetzt gibt die Polizei Entwarnung.

Eine Jugendliche aus Ulm galt seit Ende Februar als vermisst. Nach einem Fahndungsaufruf mit Fotos gab die Polizei am Montag Entwarnung.

Die Vermisste habe sich am Freitag bei ihrer Mutter gemeldet, nachdem sie von der Öffentlichkeitsfahndung erfahren hatte. Ihr Aufenthaltsort sei zwar nach wie vor nicht bekannt. Zwischenzeitlich könne die Polizei aber ausschließen, dass sich die 16-Jährige in Gefahr oder in einer hilflosen Lage befindet. Vielmehr gehen die Ermittler nach eigenen Angaben davon aus, dass die Vermisste wohlauf ist. (AZ)

