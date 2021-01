11:53 Uhr

Vermisste 20-Jährige aus Elchingen gefunden: Polizei bat um Hinweise

Eine 20-Jährige aus Elchingen wurde vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie in Neu-Ulm. Jetzt die erfreuliche Nachricht.

In Neu-Ulm wurde eine 20-Jährige seit vergangenen Donnerstag vermisst. Sechs Tage später die erfreuliche Nachricht: Sie ist aufgetaucht und wohlauf. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Angetroffen wurde die vermisste Frau nach Angaben der Polizei gegen 10 Uhr in Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen. Beamte des Polizeireviers Uhingen trafen die Frau im Bereich des Bahnhofs an. Die Polizei habe im Zuge ihrer Ermittlungen einen Hinweis erhalten, der sich dann nach einer Überprüfung durch die Beamten bestätigte.

Die Familie ist laut Polizei auf dem Weg, um sie abzuholen. Wie die Frau nach Ebersbach kam, ist bislang unklar. (krom/az)

