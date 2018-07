13:20 Uhr

Vermisster aus Nersingen wird in Salzburg gefunden

Der vermisste 89-Jährige aus Nersingen ist gefunden worden. Er liegt in Österreich im Krankenhaus.

Wie die Polizei Salzburg mitteilte, wurde der Mann nach einem Sturz am Salzburger Bahnhof in eine dortige Klinik gebracht. Die Suchmaßnahmen waren im Lauf des gestrigen Tages, unter anderem mit Einsatz eines Polizeihubschraubers, fortgesetzt worden.

Der 89-Jährige war am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Noch in der Nacht auf Dienstag wurde eine große Suchaktion mit Unterstützung der Feuerwehr Nersingen, der Suchhundestaffel und zwei Personensuchhunden des PP Schwaben Nord und des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West durchgeführt. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Nacht an der Suche beteiligt. Die Suche im Bereich Nersingen, Oberfahlheim und Unterfahlheim sowie den Donauauen verlief negativ. Jetzt bestätigte sich der Verdacht, dass der Vermisste am Bahnhof Nersingen in einen Zug gestiegen ist.