vor 48 Min.

Verstöße gegen Maskenpflicht: Polizei kontrolliert Friseur in Neu-Ulm

In einem Friseursalon in Neu-Ulm hat die Polizei mehrere Personen ohne Maske festgestellt. Insbesondere den Betreiber erwarten jetzt empfindliche Bußgelder.

In einem Friseursalon in Neu-Ulm hat die Polizei mehrere Personen ohne Mund-Nasen-Schutz festgestellt. Insbesondere den Betreiber erwarten jetzt empfindliche Bußgelder.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Freitag gegen 10 Uhr auf einen möglichen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz hingewiesen. In einem Friseursalon in der Innenstadt sollen Kunden ohne Maske bedient werden.

Eine Streife konnte in dem Salon tatsächlich sieben Personen feststellen, die ohne Mund-Nasen-Schutz Kunden bedienten beziehungsweise Kunde waren.

Gegen alle sieben Personen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren geführt und nach Abschluss der Ermittlungen dem Landratsamt Neu-Ulm vorgelegt. Die angetroffenen Personen, insbesondere den Betreiber, erwarten empfindliche Bußgelder. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen